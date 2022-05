Uno dei giochi che più ha cambiato la storia di Xbox e di Epic Games è sicuramente Gears of War. Il titolo, esclusiva Xbox 360, ha dato vita a un franchise che ancora oggi è in grado di contare su tantissimi fan e appassionati. Nella storia dello sviluppo c’è però un punto di svolta, che poteva radicalmente cambiare le carte in tavola.

Come riportato dall’ex Lead Level Designer Lee Perry, all’epoca Epic Games era uno studio decisamente più piccolo di oggi. Nel 2006, mentre lavoravano a Gears of War, era nata l’idea di inserire il multiplayer, ma nei mesi più vicini al lancio l’intenzione era quella di eliminarlo. “Non c’erano abbastanza persone per poterci lavorare correttamente”. Il multiplayer di Gears of War, prima di lancio, era semplicemente un disastro, che non divertiva nessuno. Per sistemarlo al meglio, poi, c’era bisogno anche di crunch in piena estate. “Pensai che dovevamo semplicemente tagliarlo”, le parole di Perry.

Ovviamente non l’hanno mai fatto. Prima del debutto nei negozi, il team di sviluppo ripensò completamente il sistema di gioco del multiplayer di Gears of War, creando delle modalità di gioco che si adattassero benissimo al tipo di gameplay. Alla fine Epic Games riuscì nel suo obiettivo e ancora oggi il multiplayer del gioco viene considerato come uno dei migliori mai visti e ha saputo attirare tantissimi utenti, mentre molti giocatori si sono affacciati con successo alle porte dell’Esport, proprio grazie a quel multigiocatore.

Gears of War è uno dei franchise più amati dai fan di Xbox. L’ultimo capitolo della serie ha debuttato nel 2019 e al momento non ci sono novità su un sesto capitolo. The Coalition, team di sviluppo che ha preso in mano la serie dopo Epic Games, sta però sicuramente lavorando a qualcosa e non è escluso che non si potrà vedere il 12 giugno 2022, quando Xbox e Bethesda terranno il loro showcase. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.