Sono oramai anni che si parla del possibile debutto di una collection di Gears of War e del sesto capitolo. Voci di corridoio, che nel weekend sono state alimentate da un possibile logo, pubblicato dalla maggior parte delle testate statunitensi. Xbox è però intervenuta direttamente, mettendo a tacere ogni possibile rumor.

A prendere in mano la questione ci ha pensato Guy Welch, che in Xbox ricopre il ruolo di marketing director per i franchise di Halo e Gears of War. Welch ha deciso di commentare un post di Game Rant, testata giornalistica statunitense dedicata ai videogiochi, che aveva rilanciato il rumor in merito ai loghi del sesto capitolo e a una collection dei primi giochi dell’opera in mano a The Coalition. “Fake news”, ovvero “Bufala”, il commento di Welch, che ha messo a tacere tutte le voci di corridoio.

Ora, il commento di Welch ovviamente tiene conto solamente dei loghi. Non possiamo sapere se in effetti una collection di Gears of War sia veramente in produzione presso The Coalition, così come il sesto capitolo. Sicuramente però i loghi pubblicati online sono falsi e non corrispondono al vero. Se davvero qualcosa bolle in pentola, comunque, potremmo scoprirlo molto presto.

Fake news. — Guy Welch (@guywelch2000) January 24, 2023

Gears of War è uno dei franchise simbolo di Xbox (tanto da essersi guadagnato la produzione di un progetto su Netflix), insieme a Halo e Forza Motorsport. Quasi impossibile, dunque, pensare che The Coalition abbia deciso di abbandonare completamente la serie, così come non è escluso che in futuro una eventuale collection, magari per attirare nuovi giocatori che solamente di recente si sono avvicinati alle console Microsoft, possa vedere la luce. Sicuramente i tempi non sono ancora maturi per un reveal: il 2023 è decisamente molto affollato per Xbox, con la release di diversi first party. Non è escluso, però, che aggiornamenti in merito non possano arrivare nel corso dell’E3 2023, una volta che la maggior parte delle esclusive dovrebbe già essere stata pubblicata. Insomma, la partita è ancora aperta e sicuramente, prima o poi, qualcosa verrà ufficialmente svelato.

