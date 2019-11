Gears, la saga continuerà sulle orme del quinto capitolo

La celebre saga di Gears continuerà sulla strada tracciata dal quinto capitolo della serie, focalizzandosi sulla libertà data al giocatore.

Gears 5 è sicuramente uno dei migliori titoli di quest’ultima parte dell’anno, con il titolo di The Coalition che è riuscito a rinnovare una storica saga dalle fondamenta, senza farle però perdere i segni contraddistintivi. Un lavoro sicuramente certosino, che ha ampiamente convinto pubblico e critica.

Proprio sull’accoglienza di questa nuova deriva del brand The Coalition è recentemente tornata a parlare in un’intervista, affermando che i prossimi capitoli della saga seguiranno quanto già visto nel quinto capitolo.

Il campaign designer della software house, Matt Searcy, ha infatti dichiarato: “Gears 5 ha fatto qualche passo in avanti nel modo in cui pensiamo ad un titolo della saga e i fan hanno risposto positivamente a quanto abbiamo proposto. Con il quinto capitolo abbiamo voluto buttare le basi per orientare il franchise al futuro e, con i prossimi capitoli della saga, continueremo a seguire quanto tracciato con quest’ultimo episodio.”

Con i prossimi capitoli, quindi, dovremmo aspettarci delle sezioni open-world ancora più aperte, una maggiore libertà nei combattimenti, ulteriori meccaniche stealth e un utilizzo ancora maggiore di Jack.

Senza fare spoiler in Gears 5 i giocatori sono stati chiamati a fare un’importante scelta, che ha drasticamente sconvolto il proseguire della trama all’interno del titolo. I prossimi episodi del franchise proseguiranno ancora su questa strada e proporranno ancora più dilemmi di tale tipo. Searcy ha infatti dichiarato a riguardo: “Un grande obiettivo per Gears 5 è stato quello di dare grande libertà al giocatore e anche in futuro proseguiremo per questa strada”.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto orchestrato da The Coalition con Gears 5? Secondo voi la deriva presa dalla celebre saga con quest’ultimo capitolo è quella giusta o preferivate forse il vecchio modo di fare? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!