Gears Tactics approderà anche su Xbox One

Il nuovo strategico ambientato nel mondo di Gears of War ed annunciato all'E3 2018 Gears Tactics, uscirà anche per Xbox One!

Una delle sorprese della oramai passata E3 2018 era stata l’ondata di nuovi giochi provenienti dall’universo di Gears of War. L’annuncio di Gears 5, come nuovo titolo della saga in uscita quest’anno; Gears Pop!, il titolo mobile che riesce a coprire l’attesa lasciata dal quinto capitolo poco prima detto e in ultimo, Gears Tactics. Proprio quest’ultimo è stato il gioco che ha attirato di più la curiosità dei giocatori.

Sebbene durante l’evento, si sia parlato quasi esclusivamente di PC, è arrivata quest’oggi la conferma anche della versione console e del suo team di sviluppo. Rod Fergusson, capo del team di The Coalition, ha infatti confermato su Twitter che Gears Tactics uscirà anche su Xbox One, rispondendo alla domanda posta da un utente. Nella risposta, Fergusson ha dichiarato anche il team di sviluppo dietro al progetto, si tratta dei Splash Damage.

Sappiamo ancora veramente poco su questo spin-off della serie. Le poche informazioni rilasciate, ci fanno capire come Gears Tactics offra una reinterpretazione in chiave strategica del mondo e delle battaglie di Gears of War. Sul sito Microsoft leggiamo come “Gears Tactics evolve giochi di tattica a turni che combinano l’azione brutale e la narrazione dei personaggi con squadre personalizzabili, armi aggiornabili e, naturalmente, massicce battaglie. Gears Tactics è anche il primo gioco Gears ad essere progettato specificamente per i giocatori PC“.

Ricordiamo comunque che prima di Gears Tactics dovremo fare i conti con il tanto atteso Gears 5, che vedrà la luce sugli scaffali a partire dal 10 settembre per PC e Xbox One.