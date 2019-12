Gears Tactics: data di uscita e trailer dei The Game Awards 2019

Non solo Microsoft ha svelato al mondo Xbox Series X, la nuova console che conoscevamo come Xbox Scarlett, ma ha anche mostrato a tutti il nuovo Gears Tactics con un nuovo filmato. La serata dei The Game Awards è stata per certo piena di novità per tutti i giocatori.

Qui sotto potete vedere il trailer di Gears Tactics, in pieno stile Gears mostra i personaggi e i nemici del gioco. Vi lasciamo al video.

La data di uscita è il 28 aprile 2020.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato da Microsoft per Gears Tactics ai The Game Awards 2019? Vi ha convinto?