Gears Tactics sarà un gioco single player e non avrà micro-transazioni

Dopo una lunga attesa Gears Tactics si è finalmente mostrato al grande pubblico la scorsa notte, durante la cerimonia dei The Game Awards 2019. Il peculiare spin-off strategico della celeberrima saga di Microsoft è infatti riuscito a ritagliarsi un proprio spazio personale durante l’evento mostrandosi in un nuovo interessante trailer.

A quanto pare, come recentemente emerso, Gears Tactics sarà un gioco in single player, dalla durata di circa una quarantina di ore. Il titolo, inoltre, per la gioia di moltissimi fan non conterrà nessun tipo di micro-transazione, neppure di tipo cosmetico. Il tutto, infatti, sarà ottenibile semplicemente durante il gioco.

For those asking, #GearsTactics is single player and has no micro transactions. Not even cosmetic ones. Everything is earned in game. — Rod Fergusson (@GearsViking) December 13, 2019

A confermare tutto ciò è stato nientepopodimeno che Rod Fergusson tramite il post su Twitter che potete comodamente osservare qui sopra. Si tratta quindi di un’ottima notizia, nonché di una risposta decisa a tutte quelle critiche che negli scorsi mesi hanno colpito Gears 5 su questo aspetto, ossia il suo essere eccessivamente legato a micro-transazioni varie.

Gears Tactics uscirà su PC e Xbox One tra qualche mese, per la precisione il prossimo 28 aprile 2020 e sarà possibile tramite pre-order o Xbox Game Pass ottenere gratuitamente una particolare skin esclusiva per il titolo che prende il nome di Trashball Cole.

Che ne pensate di questa notizia e di Gears Tactics in particolare, secondo voi questa deriva strategica ben si amalgamerà con la vena cruenta e sanguinaria della saga? Quali sono le vostre aspettative a riguardo, comprerete il titolo in questione od ad oggi quanto mostrato non vi ha ancora particolarmente colpito? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti qui sotto!