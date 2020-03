Gears Tactics, ecco i requisiti di sistema per PC

Gears Tactics, come si può intuire dallo stesso nome, è la versione strategica della popolare serie di sparatutto Microsoft che era stata rivelata nel dicembre scorso durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019. Il titolo arriverà tra circa un mesesu PC, mentre più avanti anche sulla console Xbox One, e sono già disponibili su Steam i requisiti minimi e consigliati per far funzionare il gioco al meglio.

L’elenco dei requisiti minimi comprende come processore un Intel i3 Skylake o un AMD FX-6000, 8 GB di RAM, mentre per le schede grafiche sono contemplate AMD Radeon R7 260X o Nvidia GeForce GTX 750 Ti. Per quanto riguarda i requisiti consigliati, quelli relativi alla CPU sono Intel i5 Coffee Lake o AMD Ryzen 3, per la GPU AMD Radeon RX 570 o Nvidia GeForce GTX 970. Il gioco è inoltre compatibile con DirectX 12 e richiede 45 GB di spazio di archiviazione per poter funzionare.

Ricordiamo Gears Tactics sarà un gioco in single player, dalla durata di circa una quarantina di ore. Il titolo, inoltre, non avrà alcun tipo di micro-transazione, neppure di tipo cosmetico. Il tutto, infatti, si potrà ottenere nel corso delle partite.

La storia di questo nuovo capitolo sarà ambientata circa 12 anni prima degli eventi di Gears of War e al giocatore spetta il compito di reclutare, addestrare comandare le proprie squadre nelle varie missioni contro le locuste. In vista dell’uscita fissata per il 28 aprile con il preordine o con l’abbonamnento a Microsoft Game Pass si potranno ottenere la recluta Augustus Cole e il set corazza Thrashball con abilità rare.