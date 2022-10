GeForce Now, il servizio di NVIDIA che permette di giocare in cloud a titolo acquistati sui vari store, si espande. Nel corso della giornata odierna, infatti, NVIDIA ha annunciato i nuovi giochi che supporteranno il servizio, tra cui diversi titoli che entrano a far parte del catalogo fin dal day one.

GeForce Now

Partiamo, ovviamente, dai giochi. Come comunicato da parte di NVIDIA, GeForce Now ha dato il benvenuto a ben 11 giochi nuovi, tra cui Victoria 3, Paper Cut Mansion e Saturnalia. Presente però anche V Rising, hit dello studio svedese Stunlock Studios, che ha saputo conquistare un milione di giocatori. Vediamo la lista completa subito qui in basso:

Victoria 3 (Steam)

Paper Cut Mansion (nuovo lancio su Steam ed Epic Games)

Saturnalia (nuovo lancio su Epic Games)

Asterigos: Curse of the Stars (Epic Games)

Draw Slasher (Steam)

Five Night’s at Freddy’s: Security Breah (Steam ed Epic Games)

Guild Wars: Game of the Year (Steam)

Labyrinthine (Steam)

Sniper Elite 5 (Steam)

Volcanoids (Steam)

V Rising (Steam)

Oltre ai nuovi giochi, NVIDIA ha anche pubblicato un nuovo driver per le sue GPU, destinato a migliorare le prestazioni di Sackboy: A Big Adventure su PC. La neonata esclusiva Sony approda infatti oggi su team ed Epic Games e grazie a questi nuovi driver il DLSS incrementa le prestazioni, riuscendo a fornire un’ottima qualità grafica anche in 4K con impostazioni massime e riflessi, ombre ed effetti di occlusione ambientale in Ray Tracing.

In ultimo, NVIDIA ha annunciato una nuova promozione per GeForce NOW. Tutti i giocatori che vorranno passare all’abbonamento Priority e i giocatori che proveranno per la prima volta il servizio potranno sfruttare un abbonamento Priority di sei mesi al prezzo di 29,99 Euro, con uno sconto del 40% rispetto al classico prezzi di listino, che si attesa sui 49,99 Euro. La promozione è stata lanciata oggi e durerà fino al 20 novembre 2022.