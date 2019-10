GeForce NOW Alliance: cloud streaming in ogni paese

GeForce NOW Alliance espande i propri servizi in Giappone, Corea e Russia. Ecco gli operatori che si occuperanno del servizio Nvidia.

GeForce NOW Alliance annuncia i nuovi piani per diffondere la portata del cloud gaming in tutto il mondo. NVIDIA annuncia che il gruppo SAFMAR lancerà GeForce NOW in Russia come GFN.RU. Questo significa che tutti i giocatori russi possono ora entrare a far parte di GeForce NOW Beta. SAFMAR stesso ha annunciato la cosa all’inizio dell’IgroMir Expo di Mosca, la più grande mostra russa di computer e videogiochi.

Rostelecom, il principale fornitore di servizi digitali in Russia, permetterà a GFN.RU di correre sui suoi canali di dati ad altissima velocità per offrire prestazioni massime e latenza minima. M.Video, la più grande catena di negozi al dettaglio di elettronica di consumo russa, offrirà servizi in abbonamento sia in negozio che online.

Oltre al gruppo SAFMAR, si uniscono con novità anche altri due membri di GFN Alliance: LG U + in Corea e SoftBank in Giappone. In Corea del Sud, LG U + ha dato il via alla versione di prova GeForce NOW all’inizio di questo mese, in linea con l’attesissimo lancio del Samsung Note Galaxy 10. I giocatori coreani ora possono accedere agli ultimi giochi per PC sempre e ovunque con smartphone e PC 5G. In Giappone, SoftBank ha recentemente aperto le pre-registrazioni per GeForce NOW, ricevendo un supporto straordinario dai giocatori locali. La loro versione beta gratuita verrà lanciata questo inverno.

GeForce NOW Alliance è una partnership di operatori che utilizzano i server NVIDIA RTX e il software di gioco cloud NVIDIA per espandere e migliorare i giochi cloud a livello globale.