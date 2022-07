Samsung ha annunciato oggi il Samsung Gaming Hub, portando la piattaforma Nvidia GeForce NOW anche sulle Smart TV Samsung del 2022. Inoltre, questa settimana è stato annunciato come l’aggiornamento SHIELD Software Experience Upgrade 9.1 è stato reso disponibile su tutte le TV NVIDIA SHIELD, offrendo nuove funzionalità di gioco che migliorano l’esperienza del servizio in abbonamento.

GeForce Now

Ora, giocare al vasto catalogo di giochi presenti nel servizio Nvidia GeForce Now anche in tutta comodità nel vostro soggiorno di casa è ancora più semplice. Il lancio odierno di Samsung Gaming Hub porta il meglio dei giochi dai principali servizi di streaming sulle Smart TV Samsung. Samsung Gaming Hub è una nuova piattaforma di rilevamento dello streaming di videogiochi che unisce hardware e software per fornire una migliore esperienza di gioco per chiunque.

I giocatori possono giocare istantaneamente ai più grandi titoli presenti in GeForce NOW e di tutti gli altri partner senza dover acquistare alcuna console, dover scaricare i videogiochi o avere limiti di archiviazione. Le migliori Smart TV Samsung combinano la più recente tecnologia di streaming di videogiochi con una tecnologia intelligente per la qualità dell’immagine e del suono al fine di creare prestazioni simili a quelle di una console, eliminando il fastidio dei download e le preoccupazioni relative allo spazio di archiviazione prezioso o alla latenza.

Samsung Gaming Hub è ora disponibile sui televisori Samsung supportati nei seguenti paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Canada, Francia, Italia, Germania e Spagna. I membri GFN possono quindi eseguire lo streaming dei loro giochi per PC sull’app GeForce NOW su TV Samsung più recenti uscite nell’arco del 2022.

Oltre a ciò, ecco i giochi che verranno aggiunti al servizio a luglio: