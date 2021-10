GeForce NOW da il benvenuto ai giochi Electronic Arts

NVIDIA GeForce NOW è uno dei servizi di cloud gaming su PC di punta. Costantemente in evoluzione, questa piattaforma si sta allargando sempre più mese dopo mese, con una marea di videogiochi disponibili adatti per tutti i gusti.

In queste ore NVIDIA è lieta di annunciare che a partire da ieri su GeForce NOW sono presenti alcuni dei franchise più amati di Electronic Arts. Disponibile in oltre 70 paesi, la piattaforma di cloud gaming ha più che raddoppiato il numero di iscritti, contando oltre 12 milioni di utenti che ora potranno giocare alle saghe di Battlefield, Mirror’s Edge, Unravel e Dragon Age.

Questi titoli sono già disponibili su PC, Mac, Chromebooks, SHIELD TV e dispositivi mobili, affiancandosi all’amatissimo Apex Legends di EA, già da tempo disponibile sul servizio GeForce NOW.

I quattro titoli EA disponibili sono i seguenti:

Battlefield 1 Revolution (Steam)

Dragon Age: Inquisition (Steam)

Mirror’s Edge Catalyst (Steam)

Unravel Two (Steam)

Questo è solo il primo passo di una collaborazione caratterizzata dalla volontà congiunta di portare sempre più giochi eccezionali di EA su GeForce NOW. Inoltre, i team stanno lavorando costantemente per rendere disponibile la versione Origin di ognuno di questi quattro giochi nuovi sul servizio.