GeForce NOW fa il pieno di giochi questo agosto! Ecco la lista completa

Sono 34 i nuovi giochi in arrivo nel servizio di GeForce NOW, il cloud gaming di Nvidia disponibile su diverse piattaforme da più di un anno. Tra le file dei nuovi giochi in arrivo ci sono anche ben 9 videogiochi disponibili al lancio tra cui gli attesissimi King’s Bounty 2, Humankind e Naraka: Bladepoint. Ormai sono più di 1000 i videogiochi disponibili nel servizio.

È proprio un agosto di fuoco per GeForce NOW, con già ben 13 titoli disponibili a partire da questa settimana, una piccola porzione dei nuovi 34 giochi totali in arrivo sulla piattaforma di cloud gaming. Tra questi troviamo il capolavoro A Plague Tale: Innocence, disponibile anche gratis questa settimana su Epic Games Store, e il piccolo soulslike italiano in stile pixel Eldest Souls. Ecco la lista dei nuovi titoli già nel catalogo:

A Plague Tale: Innocence

Death Trash

Starmancer

CyberTaxi

Eldest Souls

Elex

The Flame in The Flood

GRIME

Hakuoki: Kyoto Winds

MetaMorph: Dungeon Creatures

Super Animal Royale

Tales of the Neon Sea

Zero Hour

A partire dalla prossima settimana, invece, GeForce NOW si arricchirà con altri nuovi titoli, di cui alcuni in uscita proprio in questo mese. Stiamo parlando dello strategico King’s Bounty 2 (di cui vi abbiamo presentato un’anteprima qui) della nuova etichetta Prime Matter appartenente al colosso Koch Media, e del nuovo rivale di Civilization Humankind. Tra i tanti validi giochi che riempiranno il catalogo del cloud gaming di Nvidia troviamo anche l’atteso Naraka: Bladepoint e il nuovo indie di Team17 Greak. La lista dei nuovi titoli di agosto disponibili al lancio è la seguente:

Lawn Mowing Simulator (10 agosto)

Naraka: Bladepoint (12 agosto)

Voidtrain (12 agosto)

Greak: Memories of Azur (17 agosto)

Humankind (17 agosto)

RiMS Racing (19 agosto)

King’s Bounty 2 (24 agosto)

A completare il catalogo estivo di GeForce NOW nelle prossime settimane si aggiungeranno anche altri videogiochi nel corso di agosto. Tra loro spiccano gli acclamati Hello Neighbor ed Hello Neighbor: Hide and Seek di tinyBuild e il particolare strategico Before We Leave di Team17. Ecco una lista completa delle prossime uscite di agosto:

Arid

Check vs Mate

Before We Leave

Blood of Steel

Deepest Chamber

Hard Truck Apocalypse / Ex Machina

Hello Neighbor

Hello Neighbor: Hide and Seek

Ironclad Tactics

Old World

Shadow Man Remastered

The Architect Paris

TIS-100

Wargame: European Escalation

Ricordiamo inoltre che su GeForce NOW sono già disponibili tanti giochi, tra cui i 24 arrivati a luglio come Alan Wake, Death’s Door, Escape from Naraka, Pathfinder: Kingmaker e Warframe. Inoltre, sono disponibili anche giochi free-to-play come Apex Legends e Tom Calncy’s Rainbow Six: Siege, entrambi con nuovissimi contenuti stagionali.