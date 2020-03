GeForce Now, sviluppatori rimuovono i giochi: fan aprono una petizione

Da quando GeForce Now è approdata sul mercato, la piattaforma di cloud gaming di Nvidia è stata protagonista di una situazione alquanto spiacevole che ha coinvolto di conseguenza anche i giocatori. Molti publisher hanno cominciato a togliere i propri giochi dal catalogo del servizio, vietando la riproduzione di molti titoli all’interno della piattaforma. Tra questi editori troviamo: Activision Blizzard, Bethesda, 2K e Hinterland Studio.

Tramite una petizione, diversi utenti stanno facendo sentire la propria voce, cercando di capire come alcune delle più grandi e di successo aziende del settore abbiano voluto negare il diritto ai videogiocatori di giocare al meglio i loro prodotti. La grande qualità di GeForce Now è infatti quella di permettere a chi non può far girare un determinato titolo sul proprio PC, di acquistare ed usufruire tranquillamente di quell’esperienza; connessione internet permettendo.

Quelli che sono gli obbiettivi ed i punti salienti della petizione sono in primis: una richiesta alla Commissione Europea per regolare le società dell’industria videoludica sull’esclusività dei propri prodotti affinché si possano garantire maggiori diritti per i consumatori, e infine di chiedere direttamente ai publisher di cambiare le proprie idee riguardo GeForce Now, così da permettere ai videogiocatori di poter scegliere come e dove giocare.

Nel corso delle scorse settimane molti altri editori hanno dichiarato pieno supporto alla piattaforma di cloud gaming di Nvidia. Tra questi troviamo: Ubisoft, Epic Games, Paradox e CD Projekt RED, quest’ultima soprattutto ha tenuto a confermare che Cyberpunk 2077 sarà pienamente compatibile col servizio GeForce Now a partire dal lancio, includendo anche il supporto al Ray Tracing. Cosa ne pensate della situazione che sta vivendo Nvidia con alcuni dei più grandi publisher del settore?