GeForce Now: 5 nuovi giochi si aggiungono al catalogo

Ormai è una certezza abbastanza consolidata che il futuro del videogaming sarà legato allo streaming. In questi anni sempre più aziende hanno cercato di puntare su questa “sfaccettatura” provando a dar vita a servizi (sulla carta) innovativi. Il primo “passo” è stato fatto nel lontano 2009 con OnLive, un servizio con enormi potenzialità che però non riusci ad colpire nel segno. Solo in questi ultimi anni abbiamo visto servizi come Google Stadia ed il recente GeForce Now a “portare avanti” l’eredità nata grazie ad OnLive.

Se il servizio di Google non sembra essere proprio riuscito (in totalità) a convincere l’utenza, GeForce Now ha decisamente trovato un’accoglienza positiva maggiore rispetto a Stadia. Ovviamente anche Nvidia ha avuto i suoi “problemi” con vari titoli che sono stati tolti all’improvviso dalla libreria ludica di Now. Tuttavia i costanti sforzi di Nvidia hanno sempre cercato di tenere in alto il numero di titoli disponibili sulla piattaforma. Durante le scorse ore siamo venuti a sapere che GeForce Now si arricchirà di ben 5 nuovi titoli.

Say hello to TUESDAY GAME RELEASES: 👏 Romance of the Three Kingdoms XIV

👏 Dead or Alive 6

👏 Nioh: Complete Edition

👏 Deadliest Catch: The Game

👏 Dungeon Defenders: Awakened Get them. Play them. On GeForce NOW. — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) March 3, 2020

I titoli in questione che si aggiungono (a partire da oggi) ufficialmente alla libreria ludica di Now sono: Nioh Complete Edition, Romance of the Three Kingdoms XIV, Dead of Alive 6, Deadliest Catch: The Game e Dungeon Defenders: Awakened. Quindi se siete abbonati al servizio GeForce Now e siete in possesso di uno dei titoli elencati sopra, adesso potrete giocare essi senza tantissimi problemi.

I 5 titoli in questione sono stati confermati attraverso un tweet ufficiale della pagina NVIDIA GeForce Now. Fateci sapere cosa ne pensate voi di queste nuove aggiunte. Inoltre diteci la vostra su questo specifico servizio, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Se invece siete interessati a leggere il nostro confronto tra Google Stadia e GeForce Now vi invitiamo a cliccare QUI!