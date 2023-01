Durante il CES 2023, NVIDIA ha annunciato l’arrivo delle schede video RTX 4080 in GeForce Now. L’annuncio è arrivato con un comunicato stampa, che ha svelato i dettagli dietro l’inserimento nei server delle nuove GPU, che garantiranno prestazioni maggiori.

Partiamo dal tier dell’abbonamento. I server con le GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 di GeForce NOW saranno disponibili solamente per gli abbonati al tier Ultimate del servizio di Nvidia. “Grazie alle performance di GeForce RTX 4080, gli iscritti Ultimate saranno i primi a vivere il vero PC gaming – streammando fino a 240fps in cloud con full ray tracing e DLSS 3 in giochi come Portal With RTX. Grazie all’aggiunta di NVIDIA Reflex, GeForce NOW raggiunge una latenza click-to- pixel inferiore ai 40 millisecondi — un altro record nel cloud gaming”, si legge nel comunicato stampa di Nvidia.

Per tutti gli utenti iscritti al tier che sfrutta la precedente GPU (GeForce RTX 3080), c’è poi una piacevole novità: tutti gli abbonamenti riceveranno infatti un aggiornamento del loro tier e diventeranno utenti Ultimate. Saranno così tra i primi a vedere i benefici nel giocare con una performance da GeForce RTX 4080 nel cloud. I server non saranno però attivi fin da subito: bisognerà attendere infatti l’arrivo degli stessi nel corso delle prossime settimane.

Oltre al nuovo hardware, NVIDIA ha anche annunciato l’arrivo di un nuovo gioco per il catalogo (che potete consultare nella sua interezza qui). Parliamo di Portal RTX: si tratta di una versione rimasterizzata dello storico gioco di casa Valve, che ha debuttato proprio in uscita con le ultime GPU del produttore. Il titolo ha delle specifiche tecniche molto alte proprio per via della sua natura di rimasterizzazione, ma grazie a GeForce NOW ora può essere giocato anche da PC decisamente più datati. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.