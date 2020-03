GeForce Now: abbonamento sold-out, i giocatori in quarantena scelgono il servizio Nvidia

In questi giorni di quarantena molte persone sono costrette a passare molto più tempo del normale in casa: come sappiamo, si tratta della scelta più responsabile e sicura per tutti. Una delle conseguenze potrebbe però essere la noia: noi videogiocatori, per fortuna, abbiamo la possibilità di divertirci da soli (o in compagnia dalla distanza) grazie ai videogiochi. Oltre a ottenere qualche gioco gratis (magari con questo giveway di Instant Gaming), pare che i videogiocatori abbiamo optato in massa per GeForce Now.

L’edizione Fondatore del servizio di Nvidia, ovvero quella a pagamento, è infatti attualmente sold out in Europa e sembra che manchi poco anche per la versione del Nord America. GeForce Now permette infatti di giocare ad alta qualità tutta una serie di giochi che già possediamo su altri client (come Steam, Epic Games Store e Uplay): ovviamente non tutti i giochi sono disponibili, ma la lista è sufficientemente ampia.

Il vantaggio è ovviamente quello di non aver bisogno di un computer di qualità o, addirittura, di giocare direttamente tramite mobile. Ricordiamo inoltre che la versione Fondatore permette di accedere al servizio per novanta giorni senza alcun costo: in questo momento di reclusione forzata, quindi, molti giocatori avranno pensato che è arrivato il momento di provare.

Il problema è che l’accesso ai server non è completamente libero: i Fondatori hanno il “saltafila” ma è chiaro che se grandi quantità di persone sono connesse in contemporanea, c’è il rischio che i server fatichino a dare spazio a tutti. Nvidia sta attualmente lavorando per aumentare la capacità dei server, infatti, proprio per prevenire problemi e permettere ad altri giocatori di sottoscriversi all’abbonamento Fondatori.

È sott’inteso che la speranza sia che molti dei giocatori che proveranno il servizio in questo periodo decidano di continuare l’abbonamento Fondatori di GeForce Now, iniziando quindi a pagare.