Nel corso della giornata odierna, Nvidia ha comunicato una serie di novità decisamente importanti per GeForce Now, il servizio che tramite abbonamento consente di poter giocare in streaming a diversi titoli. Nel GFN Thursday, il primo di maggio, il produttore ha elencato anche una serie di novità tecniche, riguardanti il mercato mobile.

Come annunciato da Nvidia, a partire da oggi è disponibile un aggiornamento per il 4K per PC e Mac, oltre che lo streaming a 120fps su più device Android a 120Hz, inclusi Galaxy S22 e S22 Ultra, oltre che OnePlus 9 Pro. Il supporto alla risoluzione in 4K è spinto anche dal DLSS di Nvidia, incluso nel piano di abbonamento GeForce Now con RTX 3080. Grazie a questa opzione, “lo streaming 4K ottiene una spinta grazie alla rivoluzionaria tecnologia di rendering AI che aumenta le prestazioni grafiche utilizzando processori AI Tensor Core dedicati sulle GPU RTX”.

Per quanto riguarda i giochi, sono ben 27 i titoli che si aggiungeranno al servizio GeForce Now. 10 sono in arrivo su Steam questa settimana e includono Bakery Simulator, Oaken, Dinosaur Fossil Hunter, Warhammer 40.000 Chaos Gate e Trek To Yomi. In arrivo anche il supporto ad alcuni giochi della serie di Guerre Stellari, ovvero Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars: Squadrons. Tutti e tre i giochi dell’Ip di LucasArts (dal 2012 nelle mani di Disney) possono essere avviato in GeForce Now sfruttando sia le versioni Origin che quelle Steam.

Con questo numero incredibile di giochi, il servizio di Nvidia si sta rendendo praticamente sempre più necessario per tutti coloro che non hanno a disposizione una GPU o un PC da gaming ma un’ottima connessione Internet. La possibilità infatti di avviare al lancio più giochi superando così le barriere hardware si dimostra essere sempre più un’alternativa concreta alla spesa economica per le schede video e i processori. Un assist che potrebbe aiutare il mercato anche a superare i giochi cross gen, rei secondo alcuni di limitare il loro potenziale.