Nvidia fa sapere che GeForce NOW Ultimate è stato completamente implementato, e ora tutti gli abbonati hanno accesso ai server di classe RTX 4080 in tutto il Nord America e in Europa.

Stiamo parlando del servizio premium marchiato Nvidia: GeForce NOW Ultimate costa infatti €19,99 al mese e rappresenta la versione premium del servizio. In cambio si ottiene accesso esclusivo all’hardware più potente, fino a 8 ore per sessione, e gaming a 4K/120 fps.

A rendere ancora più interessante il servizio GeForce NOW Ultimate, poi, c’è il fatto che presto saranno aggiunti nuovi giochi con funzionalità RTX complete, come Alan Wake II, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, PAYDAY 3 e Party Animals. Diversi di questi giochi avranno anche il nuovissimo DLSS 3.5.

“I membri Ultimate potranno trarre il massimo vantaggio dallo streaming di questi giochi ad alta intensità grafica da un impianto di gioco RTX 4080 nel cloud, con un massimo di 240 fps o 4K 120 fps e persino il supporto per le risoluzioni ultrawide”, ricorda il comunicato stampa.

Nvidia ricorda anche che da questa settimana GeForce Now diventa ufficialmente compatibile con Xbox PC Game Pass, novità che era stata annunciata a giugno 2023; dal 24 agosto sarà possibile eseguire giochi “Xbox Game Studios e Bethesda, tra cui Deathloop e Grounded. Sono disponibili per lo streaming anche i giochi di altri importanti editori con giochi su Xbox PC Game Pass, tra cui Mount & Blade II: Bannerlord e No Man’s Sky”.

Chi già possiede questi giochi tramite Xbox Game Pass o Microsoft Store li potrà eseguire in streaming su GeForce NOW senza costi aggiuntivi.