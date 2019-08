GeForce RTX: Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ne mostra le potenzialità

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 mette in mostra le potenzialità della GeForce RTX in un nuovo video: ecco a voi quanto è stato svelato.

È da poco stato reso disponibile un nuovo trailer di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, il nuovo gioco di ruolo per PS4, PC e Xbox One di Paradox Interactive che ci metterà nei panni di un neo vampiro. Come i giocatori del gioco di ruolo originale sanno, The Masquerade è un mondo ampio e denso di dettagli interessanti; questo nuovo filmato, però, non si concentra sulla narrativa di Bloodlines 2, ma sulla componente tecnica del gioco che, in versione PC, potrà contare sulla tecnologia GeForce RTX.

Il video, disponibile qui sotto, ci dà l’occasione di vedere da vicino le varie opzioni grafiche presenti nel gioco e, in particolar modo, le migliorie garantite dalla tecnologia GeForce RTX. Ovviamente è necessario disporre di una macchina da gioco di qualità, ma il risultato è veramente ottimo.

Già sappiamo, inoltre, che Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sarà presente a Colonia, alla Gamescom 2019 (qui tutti gli orari degli eventi e i giochi confermati per l’evento). Non è chiaro però cosa verrà mostrato: potrebbe trattarsi della stessa demo dell’E3 2019, oppure potrebbe essere una nuova sezione.

All’E3 abbiamo avuto modo di vederlo a porte chiuse e ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima. Ecco un frammento del nostro giudizio preliminare: “Questa prima dimostrazione di Vampire Bloodlines 2 ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo.Non che non avessimo fiducia nei talentuosi ragazzi di Hardsuit Labs, sia chiaro, tuttavia sviluppare un seguito di un gioco tanto amato – e tanto odiato – come Bloodlines non è assolutamente semplice. Il gioco promette di puntare tantissimo sulle scelte, sulla narrazione e sul rapporto tra fazioni, oltre che mettere in gioco un estremo fattore moralità che influirà su tutte le nostre azioni. Non sembra un gioco rivoluzionario, probabilmente non lo vuole essere, ma desidera fortemente diventare quel Vampire Bloodlines che tutti possano conoscere e apprezzare, anche da chi non ama troppo la serie Masquerade.”