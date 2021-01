Genhsin Impact: sta per debuttare una abbonamento a pagamento?

Genshin Impact è stato sicuramente la sorpresa dell’anno appena passato. Il free-to-play di miHoYo ha sicuramente stupito per le sue meccaniche decisamente accessibili e per un gameplay semplice ma difficile da padroneggiare con la creazione di team e sinergie tra gli elementi davvero impeccabili per un RPG moderno. Nonostante tutto questo l’opera è stata criticata anche per la grande quantità di microtransazioni e per la percentuale esigua nel ritrovamento degli eroi nei banner mensili. Si tratta pur sempre di qualcosa già visto nei titoli gatcha, che ultimamente stanno prendendo sempre più piede nel mondo del gaming.

Alcuni dataminer in questi giorni hanno scoperto che il team di sviluppo ha in mente di rendere disponibile un abbonamento per ottenere Resina. Questa viene utilizzata in Genshin Impact per ricevere ricompense al termine di dungeon e/o boss, i premi sono davvero essenziali per le build del nostro team, con la combinazione di artefatti dedicati che cambiano in modo sostanziale le carte in gioco durante i combattimenti. Seppur con l’ultimo aggiornamento miHoYo abbia aumentato l’accumulo di Resina (da 120 a 160), rimane davvero una meccanica da sistemare per coloro che vogliono effettivamente giocare solo free-to-play.

More evidence for the previously rumored Resin Pass, https://t.co/vIvmJ4hN94

60 Resin on purchase, 40 Resin daily for 30 days. Likely around $5.00 if it were to come to Global. pic.twitter.com/ocXMKm6a01 — AE Entropy (@AeEntropy) January 8, 2021

Il pacchetto speciale rilasciato su PlayStation Store e poi successivamente rimosso permette di accumulare 60 Resine all’acquisto del pass e 40 quotidianamente per 30 giorni. Il prezzo si aggirerebbe sui cinque dollari, un prezzo certamente accessibile che però rovinerebbe un po’ l’idea di free-to-play pensata inizialmente. Un vantaggio enorme, visto che con 40 risorse è possibile battere e lootare un boss di alto rango. Non è la prima volta che il team cinese si affaccia sui pass a pagamento, attualmente è disponibile un pacchetto al prezzo di cinque euro che permette di ricevere 90 primogems al giorno per 30 giorni.

L’arrivo di un nuovo ed ennesimo pass quindi non risulta essere così assurdo, concedendo agli appassionati un altro metodo per accumulare Resina. Bisogna comunque attendere l’ufficialità da parte del team, in quanto ora non è possibile acquistare questo abbonamento speciale. Gli utenti comunque non si trovano totalmente d’accordo, alcuni accusano il team di limitare la quantità di ore di gioco per ogni singolo giocatore.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando a Genshin Impact? Trovate che l’idea dell’accumulo della Resina debba essere rivista? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato miHoYo.