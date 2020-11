Genshin Impact a tutto rock’n roll con il trailer di Xinyan

Dopo l’arrivo di Childe (ne abbiamo parlato in questa news), Genshin Impact è pronto ad accogliere Xinyan: si tratta di un element Pyro a 4 stelle che, ovviamente, utilizza attacchi incendiari capaci di applicare danni all’avversario per 5 secondi. Stupendo è il suo attacco con cui incendierà i nemici circostanti grazie alla sua chitarra elettrica. Insomma, una piacevole aggiunta al famoso JRPG che farà felici gli utenti che sfruttano l’elemento Pyro.

Come già ben saprete, Il gioco del team cinese miHoYo sfrutta gli elementi (Pyro, Cryo, Hydro, Electro, Dendro, Anemo e Geo) per variegare il combat system. Inoltre, anche le condizioni ambientali influiscono sull’attacco: ad esempio, se il nostro personaggio è intriso dalla pioggia, sarà resistente a Pyro ma subirà ingenti danni da Electro. Particolare è anche la reazione degli elementi che consente diverse combo interessanti al giocatore.

Il JRPG di miHoYo è disponibile per PlayStation 4, PC, Android e iOS. A breve il titolo verrà pubblicato anche su Nintendo Switch e PlayStation 5. Dalla sua pubblicazione, avvenuta lo scorso 28 settembre, il gioco ha registrato ben 17 milioni di download solo su smartphone nel giro di una settimana. Inoltre, il titolo continua a registrare buoni numeri risultando davvero gradito grazie alla sua natura free to play e ad un gameplay che richiama The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Ecco la descrizione di Genshin Impact: “Esplora Teyvat, uno sconfinato mondo pieno di vita e costantemente attraversato da rivoli di energia elementale.

Dopo essere arrivati qui da un altro mondo, due fratelli vengono separati contro la loro volontà da una divinità sconosciuta, privati dei loro poteri e gettati in un sonno profondo. Tu sei uno di loro e all’improvviso ti risvegli in una realtà molto diversa da quella che ricordavi…“.

“È così che ha inizio la tua avventura a Teyvat, per cercare risposte dai Sette, le divinità che governano i 7 elementi. Lungo il cammino potrai esplorare ogni angolo di questo magnifico mondo, unire le tue forze a quelle di una moltitudine di altri personaggi e scoprire gli infiniti misteri che si nascondono in questo mondo“.