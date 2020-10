Genshin Impact: come ottenere armi e personaggi | Guida

Amate The Legend of Zelda Breath of the Wild? Volete un altro gioco di qualità che dello stesso genere e stile? Genshin Impact è quello che fa per voi ed è disponibile su PC, PS4 e dispositivi mobile. Si tratta di un gioco di ruolo con tantissimi contenuti, il tutto in formato free to play. Ovviamente, come ogni f2p, Genshin Impact inserisce un sistema “gatcha” o, se preferite un termine più occidentale, “loot box”. Nel gioco viene definito Wishes (desideri) e permette di ottenere personaggi e armi per diventare sempre più potente. Come funziona esattamente?

Genshin Impact non è disponibile in lingua italiana, in questo articolo utilizzeremo quindi i termini inglesi così da non creare confusione ed essere il più precisi possibili, visto che è la lingua che utilizzeranno la maggior parte dei giocatori italiani.

Genshin Impact | Come ottenere personaggi e armi

Genshin Impact ci dà accesso a uno tra due personaggi di partenza, che sarà il fulcro della componente narrativa del gioco. Non si tratta però dell’unico guerriero che potremo utilizzare. Superata una prima fase di tutorial, sbloccheremo infatti i Wishes, un classico sistema di loot box che, tramite la spesa di un valuta in game, genere delle ricompense in modo casuale.

Le ricompense sono divise in livelli, precisamente livello 3 (solo armi), livello 4 (sia armi che personaggi) e livello 5 (sia armi che personaggi). Il livello 5 è quello massimo, di maggior utilità e più raro da ottenere.

Quali categorie di Wishes esistono?

Come molti altri giochi simili, non esiste una singola categoria di Wishes. Le loot box sono suddivise in “Banner”, ognuna delle quali permette di ottenere diversi tipi di personaggio, armi e premi. Anche i “Banner” sono però divisi in due categorie:

Standard Banner : si tratta di Wishes base, sempre presenti nel gioco; per eseguire una singola apertura si deve spendere un oggetto chiamato “Acquaint Fate”, oppure spendere 160 Primogems

: si tratta di Wishes base, sempre presenti nel gioco; per eseguire una singola apertura si deve spendere un oggetto chiamato “Acquaint Fate”, oppure spendere 160 Primogems Limited o Event Banner: si tratta di Wishes a tempo limitato; per eseguire una singola apertura si deve spendere un oggetto chiamato “Intertwined Fate”, oppure spendere 160 Primogems

Tutti i Banner condividono la stessa lista di premi di livello 3 e di livello 4, ma ogni Banner ha dei premi di livello 5 esclusivi. I Limited o Event Banner, inoltre, hanno uno specifico personaggio o arma di livello 5 che è più facile ottenere rispetto agli altri. Questa ricompensa specifica è “pubblicizzata” dal Banner stesso.

Cosa sono gli Acquaint Fate, gli Intertwined Fate e le Primogems?

Nella spiegazione dei Banner di Genshin Impact che abbiamo riportato qui sopra, abbiamo usato un po’ di termini che potreste non conoscere se non avete ancora iniziato il gioco e se avete solo provato i primi minuti. Facciamo quindi un po’ di chiarezza.

Gli Acquaint Fate sono la valuta utilizzata per gli Standard Banner. Si possono ottenere all’interno del gioco in vari modi. Tra i due tipi di Fate sono i meno rari.

Gli Intertwined Fate sono la valuta utilizzata per i Limited o Event Banner. Si possono ottenere all’interno del gioco in vari modi. Tra i due tipi di Fate sono i più rari.

Le Primogems sono una valuta che può essere ottenuta come ricompensa in gioco o può essere acquistata tramite denaro reale. Le Primogems si possono convertire in Fate, al costo di 160 Primogems l’uno: è ovviamente consigliato usare le Primogems per gli Intertwined Fate, che sono più rari e permettono di ottenere ricompense migliori e a tempo limitato.

Quali premi ottengo tramite i Wishes?

Ogni Wish di Genshin Impact permette di ottenere un personaggio o un’arma. Inoltre, spesso si ottengono anche degli oggetti “Masterless”, ovvero: Masterless Stardust e Masterless Starglitter. Questi sono in pratica dei bonus che possono essere scambiati con materiali, Fate e altri premi rari presso il “Paimon’s Bargains”.

Paimon è la fatina che ci fa da compagna e guida sin dall’inizio del viaggio. Il suo negozio è accessibile direttamente tramite il menù di pausa e la voce “Shop”. Ripetiamo che queste funzioni si sbloccano solo dopo aver completato una serie di missioni iniziali che fungono da tutorial.

Il Paimon's Bargains è un negozio che permette di ottenere armi, personaggi e premi spendendo valuta in-game.

È importante inoltre notare che ogni Limited o Event Banner è dedicato o ai personaggi o alle armi: il Banner stesso lo esplicita in modo chiaro.

Ottenere un premio di livello 5 in un Banner dedicato ai personaggi significa avere molte più possibilità che il premio sia un personaggio. Ottenere un premio di livello 5 in un Banner dedicato alle armi, invece, significa avere molte più possibilità che il premio sia un’arma. È però possibile ottenere un’arma in un Banner dedicato ai personaggi, e viceversa.

Nel caso nel quale si ottenga un doppione di un personaggio di Livello 5, per le prime 6 volte questo viene convertito in una Stella Fortuna di quel personaggio e in 10 Masterless Starglitter, mentre dalla settima volta si ottengono 25 Masterless Starglitter. Nel caso di un Livello 4, si ottengono invece per sei volte una Stella Fortuna di quel personaggio e in 2 Masterless Starglitter, mentre dalla setttima volta si ottengono 5 Masterless Starglitter

Quali sono le percentuali di ottenimento?

Ogni livello di rarità di Genshin Impact ha la propria percentuale di ottenimento all’interno dei Banner. Le percentuali cambiano inoltre a seconda che si tratti di un Banner Personaggi o di un Banner Arma.

Banner Personaggio: le regole

Per quanto riguarda i Banner Personaggio, ogni Wish ha le seguenti percentuali di ottenimento:

Livello 5: Personaggio, 0.6%

Livello 4: Arma o personaggio. 5.1%

Livello 3: Sempre un’arma, 94.3%

Ci sono inoltre regole aggiuntive per i Limited o Event Banner dedicati ai personaggi:

Se esegui 9 Wish di fila e ottieni solo Livelli 3: a partire dal decimo Wish la possibilità di ottenere un Livello 4 diventa del 13%, mentre la possibilità di ottenere un livello 5 diventa del 1.6%

e ottieni solo Livelli 3: a partire dal decimo Wish la possibilità di ottenere un Livello 4 diventa del 13%, mentre la possibilità di ottenere un livello 5 diventa del 1.6% Se esegui 89 Wish di fila e non ottieni un Livello 5: a partire dal 90° Wish la possibilità di ottenere un Livello 5 è del 50%. Se il primo Livello 5 che si ottiene in questo modo non è il personaggio migliore pubblicizzato dal Banner, allora il successivo Livello 5 che si ottiene sarà il personaggio migliore pubblicizzato dal Banner con un 100% di possibilità.

Banner Arma: le regole

Per quanto riguarda i Banner Arma, ogni Wish di Genshin Impact ha le seguenti percentuali di ottenimento:

Livello 5: Arma, 0.7%

Livello 4: Arma o personaggio. 6%

Livello 3: Sempre un’arma, 93.3%

Ci sono inoltre una serie di regole aggiuntive anche per i Limited o Event Banner dedicati alle Armi:

Se ottieni un premio di livello 4 o livello 5, c’è il 75% di possibilità che sia una delle armi pubblicizzate dal Banner. Se il primo premio di livello 4 o 5 non è una delle armi pubblicizzate, il prossimo premio di livello 4 o 5 sarà al 100% una delle armi pubblicizzate.

Se esegui 9 Wish di fila e si ottengono solo livelli 3: le percentuali del Livello 4 aumentano a 14.5%, mentre le percentuali del Livello 5 passano a 1.875%.

e si ottengono solo livelli 3: le percentuali del Livello 4 aumentano a 14.5%, mentre le percentuali del Livello 5 passano a 1.875%. Se esegui 89 Wish di fila e non ottieni un Livello 5: a partire dal 90° Wish la possibilità di ottenere un Livello 5 è del 50%. Se il primo Livello 5 che si ottiene in questo modo non è l’arma migliore pubblicizzata dal Banner, allora il successivo Livello 5 che si ottiene sarà l’arma migliore pubblicizzata dal Banner con un 100% di possibilità.

Ogni personaggio ha il proprio design, la propria arma e le proprie abilità.

Ricordate che per sfruttare questi effetti bonus degli Wishes dovete fare le estrazioni tutte di fila nello stesso Banner. Ogni Banner ha il proprio conteggio separato, quindi non serve a nulla fare, ad esempio, cinque Wish in un Banner personaggio e cinque Wish in un Banner arma: in nessuno dei due Banner si attiverà il Bonus delle percentuali.

È chiaro quindi che conviene sempre aspettare di poter fare 10 Wish di fila, o più, per poter sfruttare i bonus alle percentuali di Genshin Impact.