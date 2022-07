Abbiamo ormai superato il giro di boa del 2022 e possiamo già cominciare a stilare alcune considerazioni su quelli che sono stati i videogiochi più in voga di questa prima parte dell’anno. Non c’è dubbio che i primi sei mesi del 2022 siano stati ricchi di titoli importanti, e basti pensare a quanto a lungo si è discusso di Elden Ring per rendersene conto. Ma con gran sorpresa di molti non è il gioco From Software a essere stato il più chiacchierato su Twitter, bensì il popolarissimo Genshin Impact.

Immagini del gioco

A svelare la classifica è stato lo stesso social network dei cinguettii, il quale ha pubblicato di recente una serie di tweet che mettono in mostra quelli che sono stati i videogiochi più discussi e non solo. Non avevamo dubbi che un fenomeno pop come quello di Genshin Impact potesse perdurare nel tempo così a lungo, anche dopo il successo che ebbe nel suo periodo di lancio, ma in quanti si sarebbero immaginati che il gatcha game potesse svettare ancora oggi nelle classifiche dei giochi più popolari di tutto il mondo?

Il titolo free-to-play di miHoYo conquista quindi la vetta della classifica, lasciandosi alle spalle una new entry per quanto riguarda la prima metà del 2022, ovvero il puzzle game mobile Wordle. A occupare la terza posizione, invece, troviamo un altro titolo per mobile: Ensemble Star. Il già citato Elden Ring raggiunge “solamente” la settima posizione nonostante nelle prime settimane di lancio del gioco anche su Twitter non si faceva altro che parlare della nuova opera From Software.

Di seguito trovate la classifica completa dei dieci giochi più discussi su Twitter nella prima metà del 2022:

Genshin Impact

Wordle

Ensemble Stars

Final Fantasy

Project Sekai

Apex Legends

Elden Ring

Fate/Grand Order

Valorant

The Legend of Zelda

Vi aspettavate un risultato del genere o la classifica ha saputo stupirvi?