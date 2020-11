Genshin Impact: Childe si mostra in un trailer dedicato

Proprio nella giornata odierna Genshin Impact ha dato il benvenuto al tanto atteso aggiornamento 1.11. L’update ha bilanciato l’uso di determinati oggetti, come ad esempio l’utilizzo della resina oltre all’incremento di quest’ultima accumulabile fino a 160 invece dei precedenti 120. Essendo un titolo strettamente gacha, ovviamente è uscito anche l’attesissimo banner con due nuovi personaggi: Diona la piccola barista del Cat’s Tail che usa l’elemento del ghiaccio e Childe, apparso già nella trama principale.

Quest’ultimo ovviamente è il “main character” del nuovo banner che molti pregheranno nel riceverlo. L’utilizzo dell’elemento dell’acqua e la capacità di sfruttare ben due armi, potrebbero portarlo dritto dritto al primo posto delle varie Tier List di Genshin Impact, magari proclamandolo come “miglior personaggio del momento”. MiHoYo per l’occasione ha voluto presentare Childe con un video suggestivo che vi lasceremo proprio qui di seguito, buona visione.

La peculiarità che probabilmente lo renderà davvero forte in squadre performanti. Childe per ogni freccia caricata con l’elemento Hydro applica uno status negativo sul nemico chiamato “Broken Flow” che porta inevitabilmente i nemici che ne soffrono a scoppiare facendo un danno elementare aoe. Insomma, sulla carta sembrerebbe davvero un ottimo dps che ribalta le sorti del combattimento. Detto ciò, per tutti i giocatori di Genshin Impact auguriamo in bocca al lupo per i tentativi che effettuerete ricordandovi inoltre che dentro al banner ci sono comunque gli scorsi 5 stelle.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando a Genshin Impact? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo del momento che ricordiamo essere uscito solo da un paio di mesi.