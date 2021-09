Genshin Impact, come ottenere 600 Primogems gratis

Genshin Impact è ormai uno dei titoli più giocati su quasi ogni piattaforma. Il lavoro svolto dallo studio ha effettivamente portato ad avere una fanbase presente ovunque e che si aspetta sempre di più dal titolo. Solo poche settimane fa sono state annunciate alcune collaborazioni importanti e tra queste troviamo anche quella con Sony che prevede l’arrivo di Aloy anche sul titolo MMO Gatcha.

C’è chi ovviamente non apprezza molto questo tipo di titoli, soprattutto per le meccaniche che sono presenti all’interno del gioco, ovvero con microtransazioni che spingono sempre di più il giocatore in un meccanismo di roulette per sbloccare pg sempre più “forti” o nuove armi. Come sempre però è sempre possibile avere qualcosa gratis. Anche in questo caso alcuni aventi di Genshin Impact ci vengono in soccorso. In questo caso infatti vi spieghiamo come è possibile ottenere 600 Primogems gratis.

Fate attenzione ai passaggi e mi raccomando ricordatevi sempre di spenderli in modo adeguato! Il dono è diviso in due diverse parti, dal momento che 300 Primogems sono state donate in seguito alla manutenzione programmata (60 per ogni ora d’inattività dei server) e 300 come compenso per i problemi che hanno afflitto alcuni personaggi nel corso della 2.0. Per poterle ottenere ricordate di aggiornare all’ultima versione del gioco, e di accedere poi al menu di gioco, a questo punto cliccate sull’icona a forma di lettera.

Una volta entrati nella nuova schermata vi basterà cliccare su “Claim All” ed il gioco è fatto. A questo punto avrete 6oo Primogems gratis da spendere come volete. Ricordate però che i messaggi scadono ogni 30 giorni, di conseguenza riscattate il vostro regalo quanto prima, e non dimenticatevene. Siamo sicuro che ogni tanto questo tipo di “regali” facciano bene alla community del titolo e che Genshin Impact sia piacevolmente giocabile anche in modo completamente gratuito, soprattutto se cercate qualcosa con cui rilassarvi anche in mobile!