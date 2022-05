Ci siamo, a fine mese gli appassionati di Genshin Impact potranno godere di un nuovo corposo aggiornamento ricco di novità. Parliamo della Versione 2.7 del gioco free-to-play di miHoYo, la quale ha attirato su di sé tutta una serie di importanti attenzioni in queste settimane. Proprio in questi istanti è stata Sony a confermare non solo una data d’uscita, ma anche tutti i dettagli relativi alle novità che verranno introdotte nel gioco a fine mese.

Il nuovo grande aggiornamento di Genshin Impact sarà chiamato Hidden Dreams in the Depths ed è in arrivo su PS4 e PS5 il prossimo 31 maggio. L’esplorazione del The Chasm continua insieme ai nuovi personaggi Yelan e Kuki Shinobu, per scoprire di più sulla storia e i segreti di Liyue. Ma le novità sono solo iniziate, dato che la versione 2.7 proporrà il nuovo evento Perilous Trail e una nuova Archon Quest Interlude Chapter con un cast diversificato di personaggi.

L’aggiornamento di Genshin Impact ha dalla sua anche una grande varietà di contenuti, e tra nuovi personaggi ed eventi ci sarà anche spazio per l’Onnipotente Arataki Great & Glorious Drumalong Festival a Inazuma. Per gli appassionati è finalmente tempo di celebrare la laurea di Shinobu con un nuovo evento musicale in pieno stile rhythm game.

Delve deeper into The Chasm with Genshin Impact’s 2.7 update, dropping May 31. Full details: https://t.co/3TKnvKTfxY pic.twitter.com/UqVF0tAkqB — PlayStation (@PlayStation) May 20, 2022

Sul blog ufficiale di PlayStation sono stati rilasciati una marea di altri dettagli del nuovo aggiornamento di Genshin Impact. Non ci resta che attendere pazientemente il prossimo 31 maggio per godere delle novità in arrivo in uno dei titoli più giocati degli ultimi anni.