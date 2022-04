Tra le esperienze videoludiche più popolari degli ultimi anni è impossibile non citare Genshin Impact. Il titolo free-to-play sviluppato da miHoYo ha attirato le attenzioni di molti fin dal suo primo annuncio, quando molti giocatori tacciavano il titolo di essere un pelo troppo derivativo nel suo lato artistico e in alcune scelte di gameplay, molto simili a quel capolavoro targato Nintendo di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Nonostante queste critiche, fin dal primo giorno di vita Genshin Impact è riuscito ad ammaliare milioni di giocatori, diventando in poco tempo un vero e proprio fenomeno pop. Ora, il titolo free-to-play sta continuando ad evolversi grazie a tutta una serie di aggiornamenti, e ciò va a toccare anche la storia e la mitologia dei personaggi e del coloratissimo mondo di gioco. Nello specifico, in queste ore, è stato rilasciato un nuovo trailer molto affascinante.

Si tratta dello story trailer Tale of the Five Kasen, il quale ci ammalia con uno stile animato in due dimensioni che fonde la tradizione orientale con dei tratti moderni e molto vicini al design dei personaggi di Genshin Impact. Questo trailer racconta una delle storie rimaste nel passato del mondo del free-to-play di miHoYo, nella quale si parla di cinque poeti leggendari conosciuti come i Five Kasen.

Ci sono ancora tutta una serie di informazioni che non conosciamo di questa nuova parte di storia, e non ci resta che attendere nuove comunicazioni da miHoYo per scoprire cosa avrà da offrirci il futuro di Genshin Impact.