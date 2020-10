Genshin Impact: fan disperati ironicamente per l’addio di Venti

Genshin Impact ha avuto un impatto davvero sorprendente sulla vita di molti videogiocatori. Il titolo dello studio cinese MiHoYo ha saputo trovare in fretta una community molto affiatata, che ni questo primo mese di vita del titolo free-to-play, è riuscita a riempire i server del titolo con grande semplicità. Ora che è stato inserito un personaggio nuovo a cinque stelle, molti degli appassionati si stanno disperando per l’addio di Venti.

Il motivo dello sconforto, ovviamente preso in modo ironico da praticamente tutti i giocatori, verte sull’impossibilità di andare a ritrovare il personaggio di Venti, che è stato tolto da Genshin Impact. Molti giocatori avevano già lamentano la difficoltà di inserire nel proprio party il personaggio dalle abilità legate al vento, e il tutto è da attribuire alla natura da gacha game che il titolo free-to-play non ha mai nascosto.

just realized the genshin event is over and i can no longer pull venti pic.twitter.com/F0kOnUifH1 — 13 🦇 (@mrpubby) October 19, 2020

I profili social di molti appassionati di Genshin Impact in queste ore infatti sono pieni di post ironici che testimoniano di non essere riusciti ad ottenere Venti. Il tutto ruota sul fattore fortuna, che ad alcuni giocatori ha sorriso mentre ad altri no. Al momento però, gli sviluppatori hanno già presentato ed inserito all’interno del titolo gratuito un nuovo personaggio che ha preso il posto di Venti: parliamo di Klee.

Dopo un mese passato decisamente ad alti livelli, alcuni fan di Genshin Impact hanno trovato un motivo per dare adito alla propria disperazione; ovviamente in modo ironico. Cosa ne pensate del sistema di gacha presente all’interno del gioco del momento? Siete tra i fortunati che sono riusciti ad ottenere il personaggio a cinque stelle Venti? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.