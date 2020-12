Genshin Impact: gli awards di Google lo nominano Gioco dell’Anno

Genshin Impact è sulla cresta dell’onda da diversi mesi, e non sembra volersi fermare: il videogioco open world free-to-play di MiHoYo ha avuto un successo travolgente, che gli ha permesso di scalare in pochissimo tempo le classifiche mondiali. Dopo essere approdato anche su PlayStation 5, con un update che ha aggiunto il supporto al 4K e ai 60 FPS, elle prossime settimane il gioco dovrebbe ricevere il più grande aggiornamento mai avuto fino ad oggi, con nuovi nemici e boss affrontabili, oltre a nuovi personaggi ed armi ottenibili dalle invocazioni, fra cui Zhongli, di tipo Geo e armato di lancia, e la rockettara Xinyan, di tipo Pyro. E non è finita qui.

Anche per via di un supporto post-lancio davvero virtuoso, che dovrebbe entrare nel vivo solo nel 2021 ed oltre, Genshin Impact è riuscito a vincere nella categoria “Best Game” dei Google Play awards, diventando in pratica il Gioco dell’Anno su dispositivi mobili. La versione per Android, in effetti, ha permesso a tantissime persone – anche magari non avvezze al genere – di tastare il terreno ed entrare nel suo coloratissimo mondo: nel momento in cui scriviamo, Genshin Impact è stato scaricato oltre 10 milioni di volte, ricevendo la bellezza di 857mila recensioni (la gran parte delle quali positive).

In totale, i Google Awards hanno nominato sei giochi in altrettante categorie: oltre al Miglior gioco, Dream League Soccer 2021 è stato il Gioco più votato dalla community; Brawlhalla ha vinto nella categoria Migliori giochi competitivi; Cookies Must Die si è aggiudicato il riconoscimento per il Miglior gioco indie; Avventure di Frozen è stato dichiarato Miglior gioco casual; infine, Fancade ha ottenuto la palma del Miglior gioco innovativo dell’anno.

Voi avete avuto modo di scaricare e provare Genshin Impact? Pensate che il suo successo sia meritato? Come al solito, fatecelo sapere nei commenti!