Genshin Impact è gratis ma i fan spendono tantissimo: ecco quanto

Genshin Impact è senza dubbio uno dei giochi di maggior successo dell’ultimo periodo, oltre ad essere il titolo cinese con il miglior lancio internazionale di sempre, raggiungendo ben 17 milioni di download in quattro giorni su dispositivi mobile, fino ad arrivare a 23 milioni nell’arco della prima settimana. Curioso è che l’RPG free-to-play di miHoYo, pur essendo un titolo scaricabile gratuitamente, ha incassato 100 milioni di dollari in meno di due settimane in microtransazioni.

Ad informarci della cospicuità di tali dati è l’analista Daniel Ahmad – meglio noto su Twitter come ZhugeEX – specificando inoltre che i paesi da cui provengono i guadagni maggiori sono la Cina, Paese di origine del team di sviluppo, il Giappone, la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Lo stesso Ahmad ha recentemente aggiornato questi dati citando un suo precedente tweet, risalente a qualche giorno fa, in cui ci metteva al corrente che già da prima del lancio di Genshin Impact ci sono state 20 milioni di pre-registrazioni e che gli incassi stimati in una sola settimana su tutte le piattaforme disponibili – PC, PS4 e dispositivi mobile – erano di 50 milioni.

Genshin Impact has now grossed over $100m in less than two weeks.

China, Japan, Korea and the US are top markets for the F2P game.

Without a doubt the most successful launch for an original IP from a Chinese dev. https://t.co/WjOOpLa66V

