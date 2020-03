Genshin Impact: la casa editrice miHoYo rivela alcune nuove informazioni sul gioco

Di recente abbiamo avuto modo di ammirare Genshin Impact, un gioco di ruolo d’azione open world in stile anime gratuito. In vista del lancio della Beta, che avverrá il 19 Marzo, miHoYo ha anche rilasciato un nuovissimo video gameplay mostrando come in Genshin Impact i giocatori iniziano uno straordinario viaggio da Mondstadt a Liyue Harbour. Durante il viaggio i giocatori si troveranno diverse sfide da affrontare, che porteranno a svelare i segreti del regno di Teyvat.

A primo impatto il titolo risulta molto simile a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, andando avanti però si nota come in realtà il gioco è stato reso unico grazie a una vasta gamma di personaggi giocabili e interazioni. Lo stesso Jason Chuang, uno dei product manager che ha contribuito a portare Genshin Impact in Occidente, afferma che l’obiettivo principale nella realizzazione del gioco è quello di rendere libero il giocatore attraverso la creatività e la sperimentazione. Per chi ha giocato a Divinity: Original Sin l’intento è quello di introdurre gli stessi sistemi di combattimento nel campo di battaglia, come il congelamento dell’acqua o illuminare l’erba col fuoco in modo da creare un vantaggio tattico.

Estremamente importante nel gameplay sarà la stamina, essa sarà infatti fondamentale perché permetterà di esplorare gli ambienti di gioco ma anche durante il combattimento dove sarà sfruttata come aiuto per correre e schivare. All’interno del gioco saremo anche in grado di trovare materiali di consumo, armi, cibo da cucinare e manufatti da equipaggiare. I personaggi inoltre potranno equipaggiare diversi tipi di armi da aggiungere alla propria personalizzazione. Anche le armi della stessa classe potranno fare cose diverse.

Ovviamente per giocare a Genshin Impact sarà necessaria una connessione ad internet e sarà possibile ottenere un account sulle varie piattaforme (il gioco completo dovrebbe essere rilasciato su PC, Android, iOS, PlayStation 4 e Nintendo Switch). Il gioco promette miHoYo sarà una grande esperienza per il giocatore singolo, guidata dalla narrazione della campagna e sarà sostenuto per anni con eventi e frequenti aggiornamenti di contenuti.

E voi cosa ne pensate di Genshin Impact e della sua somiglianza con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, siete pronti per combattere contro nuovi nemici ed esplorare dungeon nel vasto regno fantasy di Teyvat? Fateci sapere nei commenti!