Genshin Impact: grosse novità in arrivo, ma nessuna versione Xbox

Genshin Impact è sicuramente uno dei titoli più chiacchierati del momento. Lo sviluppatore cinese miHoYo famoso per aver creato un particolare titolo mobile molto in voga sul territorio asiatico, ha pensato bene di creare contenuti nuovi ed inediti per il suo nuovo progetto, visto e considerando che in queste poche settimane di vita il gioco sta riscontrando un discreto successo tra il pubblico nonostante il suo stile “gatcha” che tanto non va a genio ai videogiocatori. Per chi non lo sapesse, con il termine “gatcha” si indica quel preciso titolo con all’interno delle lootbox dove è possibile trovare personaggi e/o oggetti di ogni genere con una rarità specifica, incentivando di conseguenza l’acquisto di queste con denaro vero.

Nonostante tutto questo, Genshin Impact risulta essere un titolo abbastanza valido e promosso da pubblico e critica. Gli sviluppatori cinesi hanno quindi deciso di sfruttare il tutto aggiungendo nuovi e costanti personaggi oltre a location inediti nel futuro prossimo. In una intervista a IGN Japan, miHoYoha dichiarato che il lavoro procede bene e questo è solo il primo passo verso il risultato finale. Il loro scopo infatti è quello di aggiungere ulteriori personaggi (ad oggi sono 20) e nuove location oltre le due presenti in questo momento nel gioco (Mondstadt e Liyue).

Sappiamo che sono in fase di sviluppo altri personaggi usabili, missioni specifiche per questi ed una terza inedita città; oltre ad eventuali missioni secondarie per arricchire il tutto. Brutte notizie invece per i possessori Xbox, a quanto pare ad oggi gli sviluppatori non hanno in programma nessuna versione per la console statunitense, ci toccherà aspettare ancora un po’ per eventuali informazioni a riguardo.

