Genshin Impact potrebbe rendere PS5 una scelta obbligata per molti

Genshin Impact è un successo. I dati legati ai download e ai guadagni derivanti dalle microtrasazioni sono incredibili e il gioco è la nuova IP cinese con il miglior lancio internazionale di sempre. Considerando che il tutto è partito da una serie di battute su come il gioco fosse un clone free to play di The Legend of Zelda Breath of the Wild, non si può fare altro se non complimentarsi con lo sviluppatore, MiHoYo. Il vero punto, però, è che per il momento si tratta di un’esclusiva console PS4 e, a breve, PS5.

Genshin Impact è infatti disponibile su PC e mobile, ma per il momento nel mercato console solo l’utenza PS4 può giocarci. È in arrivo una versione Nintendo Switch, ma non è chiaro quando sarà rilasciata. La versione Xbox, invece, continua a essere un miraggio, visto che gli sviluppatori non hanno intenzione di svilupparla. Non è chiaro se vi sia un accordo di esclusività con PlayStation o se semplicemente il poco appeal di Xbox One in Asia abbia spinto MiHoYo ha ignorare tale versione, ma la conseguenza è la stessa.

A questo aggiungiamo il fatto che, tramite una recente intervista rilasciata a IGN Japan, il team di sviluppo ha parlato dei propri piani per la versione PS5, per nuovi contenuti e personaggi. Il free to play sembra quindi destinato a ottenere un upgrade next-gen. Anche se non capitasse, la retrocompatibilità permetterebbe di continuare a giocare su PS5.

Questo discorso, inoltre, non si applica unicamente a Genshin Impact, ma anche al recente Fall Guys, altra hit del mercato di massa, arrivata su PS4 in esclusiva console e, in questo momento, senza cross-platform.

La conseguenza è che il giocatore console deve per forza optare per PS4 e, a breve, PS5 per giocare questi must-have. Potrebbe sembrare che in questo momento contino unicamente i grandi AAA e, soprattutto, le esclusive first-party, ma nei primi mesi del 2021 una buona fetta del pubblico, ragionando sulla nuova generazione, si domanderà: “Dove posso giocare Fortnite, dove posso giocare COD, dove posso giocare Genshin Impact e Fall Guys con i miei amici?”

La risposta in quel momento sarà PS5.

E non pensiate che la possibilità di giocare sulla vecchia generazione basterà a fermare gli utenti. Usiamo proprio The Legend of Zelda Breath of the Wild come esempio: il gioco uscì su Wii U e Switch in contemporanea, ma la maggior parte dell’utenza acquistò la nuova console proprio per giocare al nuovo capitolo delle avventure di Link, abbandonando la propria Wii U.

Anche nel caso nel quale non riesca a breve termine non arrivi una versione Xbox di Genshin Impact e Fall Guys, Microsoft avrà il vantaggio del prezzo di Xbox Series S. La domanda è se questo possa bastare a coprire il gap in termini di offerta software.

Genshin Impact, in conclusione, potrebbe essere uno (non l’unico, ovviamente) dei più forti promotori della console Sony. Diteci, voi ci state giocando? Vi sta piacendo?