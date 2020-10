Genshin Impact è già un successo clamoroso dopo una settimana

Genshin Impact è decisamente diventato uno dei giochi del mese; un titolo da tenere assolutamente d’occhio e che sta già regalando diverse ore di divertimento a migliaia di giocatori. Il titolo free to play sviluppato dal team MiHoYo è stato rilasciato ormai da circa una settimana, ed è bastato così poco tempo per far segnare quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio successo sia in termini di seguito che di introiti per lo studio cinese.

Durante la sua prima settimana di vita, Genshin Impact è riuscito a incassare la bellezza di circa 60 milioni di Dollari solamente sul mercato mobile all’interno degli store iOS e Android. Stando al più recente report pubblicato da Sensor Tower, viene riportato che il gioco è stato il secondo titolo con l’incasso più alto su dispositivi mobile durante la sua settimana di lancio, dietro solo a Honor of Kongs e battendo PUBG Mobile.

La grossa fetta che ha decretato il successo di Genshin Impact ovviamente proviene dalla Cina, paese in cui il team di sviluppo ha sede e dove il titolo è riuscito ad incassare ben 25 milioni di Dollari. A seguire troviamo il Giappone con 17 milioni di Dollari e gli Stati Uniti d’America, che hanno generato dei guadagni pari a 8 milioni. C’è da dire però, che l’ottimo andamento del titolo è da segnalare un po’ per tutto il globo, essendo stato il miglior lancio mondiale per un titolo cinese.

Oltre ai dispositivi mobile iOS e Android, Genshin Impact è giocabile gratuitamente anche su console PlayStation 4 e su PC. Cosa ne pensate del clamoroso successo che sta ottenendo il nuovo free to play di MiHoYo? Ci state giocando anche voi? Diteci la vostra con un commento.