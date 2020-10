Genshin Impact: The Spyral Abyss, come trovarlo e a cosa serve

Mentre il successo di Genshin Impact continua la sua marcia su PlayStation 4, PC e dispositivi mobile, il team cinese MiHoYo continua a lavorare sull’espansione del proprio free-to-play. Molti dei contenuti sono già presenti nel titolo, tanto che i giocatori hanno ancora molti contenuti da poter godere nel mondo di gioco. Tra questi c’è anche The Spyral Abyss, un luogo non conosciuto a tutti gli appassionati che in questa mini guida vi chiariremo come trovare e a cosa serve.

Genshin Impact: The Spyral Abyss, a cosa serve

The Spyral Abyss è un luogo speciale situato all’interno di Genshin Impact che permette ai giocatori che lo raggiungono di prendere parte ad una serie di sfide selezionabili. Portare a termine queste sfide, i giocatori verranno ricompensati a dovere con un diverso numero di ricompense e Primogem. Le sfide consistono in combattimenti contro nemici in diversi round, più avanti si andrà e più ci si potenzierà, ma anche i nemici diventeranno più ostici da affrontare.

Genshin Impact: The Spyral Abyss, come trovarlo

Da trovare e raggiungere The Spyral Abyss non è troppo complesso, ma prima di poter partire verso questa avventura ci sono dei pre-requisiti che dovrete aver portato a termine. Prima di tutto è obbligatorio aver sbloccato l’Aventure Rank 20; fatto ciò potrete finalmente partire alla ricerca di The Spyral Abyss. Vi basterà raggiungere Cape Oath, una zona che si trova ad est sulla mappa. Una volta arrivati in questo luogo vedrete un globo blu nel cielo; si tratta di un portale dimensionale che dovrete attraversare grazie ad una corrente d’aria ascensionale. Fatto questo vi ritroverete in The Spyral Abyss e potrete cominciare le vostre sfide.

Anche a distanza di settimane Genshin Impact continua ad essere uno dei titoli più giocati del momento. L’entusiasmo da parte dei giocatori è ancora forte verso il titolo di MiHoYo, ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti da parte del team cinese. Cosa ne pensate di questa zona presente nel titolo free-to-play del momento? Avete già raggiunto The Spyral Abyss?