Genshin Impact: un nuovo oggetto agevolerà il viaggio rapido

Dopo il lancio di Genshin Impact avvenuto a settembre, il free-to-play di MiHoYo sta continuando a dare ai videogiocatori ore e ore di divertimento. Questo soprattutto grazie a una qualità generale del titolo che a tratti riesce quasi difficile credere che ci si trovi di fronte a un gioco free-to-paly. Ora, il team cinese si è messo al lavoro per migliorare alcune cose che i giocatori stano criticando dopo quasi un mese di gioco, incluso il modo in cui funziona il viaggio rapido.

Le modifiche sono state annunciate attraverso la pubblicazione di un post sul blog di MiHoYo, nel quale lo studio asiatico ha dichiarato di aver preso nota di tutti i feedback che i giocatori hanno lasciato in questo primo mese di vita di Genshin Impact. Per questo una delle prossime novità che verranno introdotte, permetterà ai giocatori di spostarsi in modo più comodo per tutta la mappa attualmente esplorabile.

Come viene annunciato all’interno del nuovo post, i ragazzi di MiHoYo hanno sviluppato un nuovo oggetto che permetterà a tutti i giocatori di spostarsi in modo decisamente più agevole grazie agli spostamenti rapidi. Non sappiamo ancora di cosa di tratta nello specifico, ma l’oggetto viene descritto come un teletrasporto portatile. Quel che sappiamo di certo è che questo oggetto verrà inserito gratuitamente in genshin Impact a partire dall’aggiornamento che porterà il gioco alla versione 1.1.

Aspettando di testare con mano questa nuova aggiunta, all’interno del free-to-play i giocatori stanno continuando a scovare sempre cose nuove ed interessanti, come per esempio The Spyral Abyss; ve ne abbiamo parlato in questo articolo. Cosa ne pensate di questo nuovo oggetto che sta per essere introdotto in Genshin Impact? Diteci la vostra.