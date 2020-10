Genshin Impact: update 1.1, immagini svelano i nuovi personaggi

Genshin Impact ha convinto un po’ tutti, tra pubblico e critica, in queste settimane. Il free to play, disponibile su PC, PS4 e mobile (ma in arrivo anche su Nintendo Switch in data non definita), è però solo all’inizio del proprio percorso. MiHoYo, lo sviluppatore, pare pronto a introdurre l’update 1.1, il quale dovrebbe introdurre tante novità, come ad esempio nuovi personaggi. Quali sono? Ecco quanto sappiamo, con tanto di immagini, scovate da dataminer e leaker.

Genshin Impact | Nuovi personaggi

Le informazioni disponibili suoi nuovi personaggi di Genshin Impact sono attualmente in cinese, ma sono state tradotte da alcuni utenti su Reddit. Come sempre, trattandosi di informazioni non ufficiali potrebbero esserci degli errori o, molto più probabilmente, lo sviluppatore potrebbe decidere di non rilasciare tutte le novità con il prossimo aggiornamento. Non perdiamo però altro tempo e vediamo i dettagli sulle novità dell’update 1.1 di Genshin Impact.

I personaggi in arrivo sono quattro:

Zhong Li: Geo

Xinyan: Pyro

Childe: Cryo

Senza nome: Cryo

Zhong Li

Si tratta di un personaggio Geo, chiamato Zhong Li in versione originale, e ha l’abilità di evocare una roccia per infiggere danno ad area e lo status pietrificazione ai nemici. La pietrificazione impedisce il movimento e aumenta i danni fisici e Geo subiti del 20%. Ecco il suo aspetto.

Xinyan

Xinyan è un personaggio Pyro ed è in grado di crearsi uno scudo colpendo i nemici. Lo scudo ha tre livelli e infligge danno Pyro a cadenza regolare quando raggiunge il livello massimo. Ecco l’immagine.

Childe

Childe è un personaggio Cryo. Pare che abbia due diversi “Elemental Bursts” e possa passare da un formati di combattimento ravvicinato a uno dedicato alla lunga distanza, con un arco. Il suo aspetto, con arco, è il seguente.

Senza nome

L’ultimo personaggio non ha per il momento un nome, ma sappiamo che è di tipo Cryo. È in grado di curare gli alleati e infliggere danni Cryo ai nemici con lo stesso attacco. L’immagine scovata nei dati di gioco è la seguente.

Vi ricordiamo che Genshin Impact sarà disponibile anche su PS5 tramite retrocompatibilità: questo gioco potrebbe rendere PS5 una scelta obbligata per molti appassionati!