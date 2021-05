Ghost of Tsushima 2, Sucker Punch al lavoro sul sequel?

Sucker Punch è ormai nota per aver realizzato titoli di grande spessore, dal calibro della serie di inFamous o il più recente Ghost of Tsushima. Con l’ultima esclusiva per PlayStation 4, infatti, la software house è riuscita a ottenere ancora maggiore seguito da parte dei giocatori di tutto il mondo, che ora stanno aspettando l’eventuale annuncio di un suo successore. Tuttavia, un nuovo annuncio di lavoro potrebbe rivelare che Sucker Punch sta già sviluppando un possibile Ghost of Tsushima 2.

È proprio Gamasutra a rivelare questa possibilità, segnalando che attualmente Sucker Punch sta cercando un nuovo senior writer per lavorare a un nuovo gioco. Il titolo in questione, per entrare nello specifico, sarà un open world con forte enfasi sulla storia: il comparto narrativo sarà fortemente incentrato sui rapporti tra personaggi e sulla loro caratterizzazione. Sebbene siano queste le uniche informazioni riguardanti il progetto, non c’è dubbio ormai che qualcosa è in sviluppo in casa Sucker Punch.

Sebbene il pensiero vada subito verso un sequel diretto di Ghost of Tsushima, non possiamo escludere che il team potrebbe star lavorando su qualcosa di differente. Le speranze potrebbero ricadere anche su un glorioso ritorno della serie di inFamous, che non si vede da ormai molti anni. Al contrario, il prossimo progetto di Sucker Punch potrebbe essere anche una IP completamente nuova, che permetterà al team di sviluppo di sfruttare al meglio l’hardware di PS5.

Infatti, sebbene non siano state neanche confermate le piattaforme su cui sarà pubblicato l’ipotetico seguito di Ghost of Tsushima, possiamo aspettarci con quasi totale certezza un rilascio su PlayStation 5 e non su PlayStation 4. Le informazioni in nostro possesso sono davvero molto poche, motivo per cui, come abbiamo già detto, è difficile giungere a delle prime conclusioni. Secondo voi cosa sarà questo nuovo progetto open world? Vorreste vedere un sequel di Ghost of Tsushima oppure vi piacerebbe vedere un ritorno di inFamous? Fatecelo sapere con un commento!