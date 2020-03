Ghost of Tsushima: presentato l’artbook ufficiale

Ghost of Tsushima finalmente ha una data di uscita. Il titolo di Sucker Punch Productions uscirà il prossimo 26 giugno su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nonostante l’eterno silenzio su questo nuovo progetto, è riuscito a portare interesse nel pubblico mostrando un trailer a dir poco spettacolare. Purtroppo non si sa ancora molto sul gioco, solo che interpreteremo Kin Sakai soprannominato “il fantasma di Tsushima“, un samurai rinnegato che vuole proteggere le sue terre dall’invasione mongola. In queste ore, sul profilo ufficiale di Twitter, è stato mostrato l’artbook ufficiale in collaborazione con Dark Horse Comics.

The Art of Ghost of Tsushima, questo il nome dell’artbook, presenterà 208 pagine a colori con artwork, schizzi, concept, illustrazioni dei personaggi, ambientazioni e spiegazioni delle tecniche di combattimento del titolo firmato dai ragazzi di Sucker Punch. Il volume costerà 49,99€ ed al momento, purtroppo, è stato confermato solo per il mercato nord americano. Rimane comunque improbabile che l’artbook non venga proposto anche dalle nostre parti, quindi basterà aspettare ancore un po’ per avere l’ufficialità.

Pre-orders for The Art of Ghost of Tsushima are now available on Amazon: US: https://t.co/Cr90UlnjP5 Canada: https://t.co/7iKEt3FP6k — Ghost of Tsushima 🎮 June 26 (@SuckerPunchProd) March 10, 2020

Ricordiamo infine che Ghost of Tsushima presenterà due particolari versioni speciali. La Digital Deluxe includerà una copia del gioco, oggetti cosmetici per il nostro personaggio, un amuleto del favore di Hachiman e un tema dinamico per PS4 ed un mini artwork sempre prodotto da Dark Horse Comics. La Collector Edition invece presenterà una riproduzione dettaglia della maschera di Sakai, un vessillo da guerra ed un tradizionale furoshiki (telo di stoffa), custodia stellbook, lo stesso mini artbook citato poco fa ed una riproduzione della mappa del mondo di gioco in tessuto.

