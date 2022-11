Il successo di Ghost of Tsushima a livello globale ha dato da riflettere a moltissimi esperi del settore, riconoscendo in questo progetto un valore che va ben oltre i risultati monetari raggiunti. Recentemente Hiroyuki Kobayashi, un ex producer di casa Capcom, si è messo a ragionare su questo videogioco e sul suo impatto generale a livello di mercato e percezione globale, paragonandolo a Resident Evil.

Ghost of Tsushima immagini

Dal punto di vista strutturale e narrativo Ghost of Tsushima e Residenti Evil sono ovviamente diversissimi. Anche perché i punti di forza del primo (open world con enormi possibilità di esplorazione in un contesto storico lontano dal presente) sono ben differenti da quelli che hanno contraddistinto la storia commerciale del secondo. Kobayashi, infatti, nel suo ragionamento non paragona i due prodotti da un punto di vista tecnico, ma culturale.

Come Capcom riuscì a realizzare un titolo dalle caratteristiche narrative ed estetiche Americane, in Giappone, sfondando in tutto il mondo, anche Sucker Punch è riuscita a creare un gioco ambientato nel Giappone antico, con un team interamente americano, rompendo i confini di produzione e ricevendo un’accettazione unanime anche fuori dalla stessa America.

Queste sono state le sue parole in merito a Ghost of Tsushima riportate da IGN.com: “Come gioco sul Giappone fatto da sviluppatori non giapponesi, Ghost of Tsushima mi ha ricordato come noi di Capcom, da sviluppatori giapponesi, con Resident Evil, facemmo un gioco horror ambientato negli Stati Uniti. Al tempo, molti avranno sicuramente trovato sorprendente il fatto lo realizzarono sviluppatori giapponesi. Penso che una dinamica del genere dimostri come non conti la nazione o la cultura sulla quale basi il tuo gioco e di appartenenza, perché avrai sempre una possibilità di riuscita, almeno finché continuerai a studiare seriamente l’argomento in questione, mettendoci il cuore”.

Andando oltre Ghost of Tsushima per un istante, stiamo pur sempre parlando di un producer che ha fatto la storia stessa del mezzo. Fra le altre cose Kobayashi ha lavorato hai primi due Resident Evil, a Dino Crisis, al primo Devil May Cry e a tanti altri progetti recenti.