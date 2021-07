Ghost of Tsushima compie un anno, tanti regali per i giocatori

Ghost of Tsushima spegne la sua prima candelina oggi, 17 luglio 2021, a un anno dal rilascio su PlayStation 4. L’opera di Sucker Punch è riuscita ad appassionare tantissimi giocatori, che hanno passato molte ore in compagnia di Jin Sakai. I festeggiamenti iniziano sui profili social dello sviluppatore che, oltre a ringraziare gli utenti per l’amore che hanno dimostrato per il gioco, ha condiviso alcuni interessanti dati riguardanti le loro abitudini a un anno di distanza dal rilascio.

Scopriamo così che complessivamente sono stati passati 4241 anni a cavallo, 55.63 milioni di volpi sono state accarezzate, 60.1 milioni di cani spirituali sono stati evocati e che sono state giocate ben 40.76 milioni di missioni in modalità Legends. I dati non finiscono qui, dato che Sucker Punch ha rivelato che sono stati combattuti 333.1 milioni di duelli e sono state scattate oltre 61 milioni di foto. Sono tutti numeri da capogiro, che evidenziano quanto i giocatori abbiano apprezzato l’esclusiva per PlayStation 4.

Per celebrare, la software house ha aggiunto alcuni costumi per la modalità Legends ispirati a personaggi iconici dei PlayStation Studios: tra questi c’è God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus e Bloodborne. Per sbloccarli bisogna completare qualsiasi missione di Legends o in Survival con ogni classe. Come potete vedere nelle immagini di seguito, gli indumenti ricordano molto le fattezze di personaggi come Kratos o Aloy, riportandoli però nello stile caratteristico di Ghost of Tsushima.

To celebrate, we've re-enabled these #GhostOfTsushima: Legends outfits inspired by iconic PlayStation characters from God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus and Bloodborne! Unlock them by completing any Legends Story or Survival mission with each class. pic.twitter.com/fsloR3iKNx — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out 8/20! (@SuckerPunchProd) July 16, 2021

Sappiamo già che Ghost of Tsushima sta per arrivare anche su PlayStation 5 con la Director’s Cut, allo stesso modo di Death Stranding, e che includerà l’espansione Iki Island oltre che molte migliorie tecniche per sfruttare la potenza della console di nuova generazione. La data di lancio prefissata per questa edizione è il 20 agosto 2021. La acquisterete? Fatecelo sapere commentando in calce e restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità.