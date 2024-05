Ghost of Tsushima domina la classifica di Steam

La classifica settimanale dei prodotti più venduti su Steam evidenzia la leadership inarrestabile del Steam Deck, seguito dai giochi più richiesti dal pubblico. Il titolo che si è guadagnato la posizione di cimea tra i giochi è Ghost of Tsushima: Director's Cut, riconosciuto per la sua affascinante narrazione e la grafica incredibile.

Interessante osservare come Elden Ring, posizionatosi al terzo posto, continui a dominare le vendite grazie anche all'attesa generata dal suo prossimo DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che ha già conquistato la nona posizione. Le aspettative crescenti dimostrano l'efficacia dei contenuti aggiuntivi nel mantenere alto l'interesse verso il gioco.

Nella lista troviamo inoltre titoli di rilievo come Cyberpunk 2077 e Total War: Warhammer 3, nonché giochi indie che continuano a sorprendere per le loro notevoli vendite, per esempio Baldur’s Gate 3 e Ready or Not. Anche Helldivers 2 si conferma un solido competitor nonostante l’attesa di nuovi aggiornamenti.

A chiudere la top 10, troviamo Senua's Saga: Hellblade 2. Nonostante la sua presenza nel Game Pass possa influenzare le vendite tradizionali, il gioco ha dimostrato di mantenere un'ottima posizione, testimoniando il forte interesse da parte degli utenti e la qualità dell'esperienza proposta.