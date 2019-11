Ghost of Tsushima: data di uscita lontana? Sucker Punch in cerca di personale

PlayStation 5 si avvicina ogni giorno di più e molti pensano già alla next-gen, ma non bisogna scordarsi che PlayStation 4 ha ancora molto da offrire. Per iniziare, Dreams deve ancora essere rilasciato in forma completa, The Last of Us 2, invece, ha già una data di uscita e, infine, c’è ancora un certo Ghost of Tsushima che manca all’appello. L’avventura di Sucker Punch (creatori di inFamous Second Son) non si mostra da qualche tempo e ancora non abbiamo una data di uscita.

Ora, scopriamo anche che il team di sviluppo è in cerca di nuovo personale per aiutare nella creazione del gioco. Come è possibile leggere sul loro sito ufficiale, sono in cerca di un Encounter Designer: più precisamente, la persona candidata deve già avere esperienza con il genere action o stealth. Come si può già intuire dal nome, tale persona dovrà creare situazioni interessanti durante le quali il giocatore si imbatte in nemici, con la possibilità di affrontarli sia in modalità furtiva che in modo aggressivo.

La proposta di lavoro, come sempre, sottolinea come sia importante saper collaborare sinergicamente con gli altri membri del team, di tutte le sezioni (programmazione, audio, animazioni, effetti visivi…). Sono richieste anche minime capacità di programmazione. Possiamo quindi affermare che Sucker Punch non cerca una figura qualunque ma un nuovo membro del team che possa sostanzialmente aiutare nella realizzazione di Ghost of Tsushima.

La domanda che sorge quindi spontanea ora è: a un anno dall’uscita di PS5, senza una data di rilascio, un team che cerca ancora personale per la prosecuzione dei lavori e un certo The Last of Us 2 in uscita a maggio (il che rende impossibile il rilascio di Ghost of Tsushima nella prima metà dell’anno: due giochi di questo calibro non possono essere rilasciti troppo vicini), quando sarà disponibile l’opera di Sucker Punch? Non abbiamo nessuna informazione in merito, ma se dovessimo speculare, punteremmo al prossimo autunno, non prima. Voi cosa ne pensate?