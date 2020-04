Ghost of Tsushima: data di uscita rimandata secondo il PS Store

Ghost of Tsushima, l’esclusiva di Sony Interactive Entertainment sviluppata dai ragazzi di Sucker Punch, stando ad alcune voci di corridoio potrebbe subire lo stesso destino di The Last of Us 2: la sua data di uscita potrebbe essere stata rimandata, infatti Al momento nulla è stato confermato dalle corrispettive software house, per tanto vi invitiamo a prendere con le pinze quanto riportato.

Come segnalato da ResetERA, sul PlayStation Store canadese il gioco di Sucker Punch viene dato in uscita il primo di agosto anziché il 26 di giugno come da programma. Senz’altro si tratta di una data placeholder dato che il primo di agosto è un sabato ed è un giorno inusuale per il lancio di un titolo così tanto atteso dalla community ludica. Tuttavia non è da escludere che Ghost of Tsushima possa venire effettivamente rimandato in tale data per fare spazio a The Last of Us 2 il 26 di giugno.

Del resto Naughty Dog poche settimane era tornata a parlare dell’argomento, rassicurando poi i fan sulla data di uscita, spiegando che il gioco non sarebbe stato rimandato a lungo; questa affermazione farebbe presupporre che The Last of Us 2 potrebbe venire rilasciato proprio il 26 di giugno, al posto di Ghost of Tsushima. A confermare tale data era stato anche Amazon, che nella giornata di ieri aveva aggiornato la data di uscita del gioco finendo poi con il rimuoverla pochi instanti dopo.

Appare improbabile che Sony decida di lanciare sul mercato due titoli AAA nello stesso giorno, tuttavia esiste la possibilità che The Last of Us 2 possa prendere lo slot di Ghost of Tsushima con quest’ultimo rimandato effettivamente al primo di agosto. Insomma, tante supposizioni ma ancora nulla di confermato da entrambi i publisher.

Per tanto come indicato all’inizio dell’articolo vi invitiamo a prendere con le pinze quanto riportato, per non perdervi nessuna notizia in merito all’argomento rimanete sintonizzati sul nostro sito.