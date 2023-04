Dovete ancora giocare all’acclamato e apprezzato Ghost of Tsushima? Vi farà allora decisamente piacere sapere che Amazon ha pensato a voi, proponendo la Director’s Cut del titolo, ossia la versione migliore attualmente presente sul mercato, al prezzo più basso di sempre. Un’opera che molto probabilmente vi resterà nel cuore e che potete fare vostra ora a circa 23 euro, ossia con quasi il 70% di sconto rispetto al prezzo di listino. Un’offerta assolutamente non male, vero?

Ghost of Tsushima immagini

Ghost of Tsushima Director’s Cut è la versione più completa di un ottimo gioco. Un titolo che, come racconta anche la nostra recensione: “si riconferma una produzione poetica e ammaliante nella sua bellezza e nel rispetto per la cultura da cui prende forma. La Tsushima immaginata da Sucker Punch sorprende e stupisce in ogni suo angolo, trasformando il folklore religioso e sociale in un viaggio di una nuova generazione di guerrieri della patria.” Farlo proprio al prezzo più basso di sempre è insomma un’offerta da non sottovalutare assolutamente.

