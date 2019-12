Ghost of Tsushima: il video di gameplay dei TGA 19 sarà “la presentazione più lunga della serata”

L’altro ieri abbiamo avuto modo di vedere l’ultimo State of Play del 2019 di Sony PlayStation. Oltre a una serie di annunci indie (come l’arrivo dell’interessante Untitled Goose Game su PS4), abbiamo potuto ammirare i trailer di gioco di alto calibro, sopra tutti Resident Evil 3 Remake, il nuovo progetto di Capcom in uscita il prossimo aprile. I rumor, però, avevano anticipato anche la presenza di un’attesissima – ed elusiva – esclusiva PlayStation 4: Ghost of Tsushima. Le informazioni erano però solo parzialmente corrette.

Infatti, alla fine dello State of Play, Sony ha mostrato pochi secondi di Ghost of Tsushima, affermando che il vero trailer sarebbe arrivato ai The Game Awards 2019 che andranno in onda questa notte. Geoff Keighley, produttore e conduttore dello show, è quindi intervenuto su Twitter per confermare la presenza del gioco di Sucker Punch e, sopratutto, rivelarci qualche dettaglio aggiuntivo, come potete vedere qui sotto.

Really excited for everyone to see this trailer tomorrow night! It's our longest premiere in the show, a true cinematic journey (don't worry, with gameplay too!) https://t.co/cErwhSQ8D1 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 11, 2019

“Non vedo l’ora che tutti possano ammirare il trailer domani notte. Si tratta della premier più lunga che abbiamo in programma, un vero viaggio cinematografico (non preoccupatevi, ci sarà anche del gameplay!).” Queste le parole di Geoff Keighley, in traduzione. Si tratta di un’importante conferma che rassicurerà i fan delusi dal minutaggio praticamente nullo di Ghost of Tsushima allo State of Play.

Il titolo di Sucker Punch è scomparso dai radar per lungo tempo e, probabilmente, sarà l’ultima esclusiva prodotta di un team di Sony ad arrivare su PlayStation 4. Speriamo che la presentazione non sia solo lunga ma anche interessante e che si possa scoprire qualcosa di più, in primis la data di uscita. Diteci, quali sono le vostre aspettative per Ghost of Tsushima? Il gioco vi incuriosisce, oppure attualmente avete visto troppo poco?