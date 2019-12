Ghost of Tsushima: gratis un tema dinamico per PS4

Gli sviluppatori di Sucker Punch hanno deciso di condividere con il pubblico un piccolo regalo di Natale anticipato. Dall’account Twitter ufficiale di Ghost of Tsushima, con un breve messaggio e un’interessantissima anteprima, il team di sviluppo ha annunciato di aver reso disponibile in maniera completamente gratuita un tema dinamico PlayStation 4, inerente proprio alla loro ultima fatica prevista nel corso dell’estate del prossimo anno.

Per riscattare il tema gratuito, basterà utilizzare il codice seguente: 38BE-G6N8-L93A.

https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1209215690588057601

Ricordiamo che l’iniziativa resterà attiva per un periodo di tempo limitato: i giocatori avranno tempo sino al 31 gennaio 2020 per riscattare il tema di Ghost of Tsushima tramite PlayStation Store.

Jason Connell, il direttore artistico del titolo, ha descritto Ghost of Tsushima come un gioco d’azione con elementi stealth, con un’ampia libertà di movimento e di scelte all’interno del mondo di gioco. “Vogliamo davvero che il giocatore abbia questo tipo di scelte, per esempio se vede una foresta di bambù e desidera andare a dare un’occhiata lo potrà fare in ogni momento. Non c’è nessun segnale che indichi la destinazione. Non c’è niente che dica ‘Vai qui e guarda questa foresta di bambù’. Speriamo di presentare ai giocatori un qualcosa di bello e da un gusto estetico esotico, diverso da quello che si può trovare sul mercato, e questo si ripercuoterà sulla possibilità di scelta all’interno di questo mondo”.

Ricordiamo prima di chiudere che l’esclusiva PS4 è attesa per il corso dell’estate del prossimo anno. La data di pubblicazione precisa non è stata ancora confermata, ma Sucker Punch ha affermato che Ghost of Tsuhima rappresenta il progetto più ambizioso mai realizzato dalla software house.