Ghost of Tsushima: svelati due personaggi principali

Dopo settimane di silenzio, sul canale YouTube di Sony PlayStation oggi è finalmente arrivato il nuovo trailer di Ghost of Tsushima. A grande sorpresa è stata svelata la data di uscita: verrà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro il 26 giugno 2020. Per il videogioco di casa Sucker Punch saranno anche disponibili le edizioni speciali e il bonus preordine, ma le informazioni sul gioco non sono finite qui.

All’interno del trailer ci viene mostrato il giovane Jin Sakai e alcuni dei personaggi che lo accompagneranno durante la sue battaglie contro l’esercito mongolo. Dal video pubblicato è chiaro che il gioco sia ambientato nel Giappone feudale del XIII secolo, nel bel mezzo della prima invasione mongolica e la fine dell’era dei samurai.

Qualche ora dopo però Sucker Punch ha deciso di rivelare tramite PlayStation Blog maggiori dettagli su due ulteriori personaggi: entrambi giocano un ruolo fondamentale nel cammino che porta il giovane guerriero a diventare l’eroe di Ghost of Tsushima.

Ecco quanto riportato dai creatori:

Il primo è lo zio di Jin, Shimura, il jito (signore) di Tsushima che è una figura paterna per il protagonista. Ha educato Jin fin da quando era bambino secondo le tradizioni dei samurai, ed è quindi sempre più preoccupato dalle tattiche che Jin comincia ad adottare man mano che abbandona gli insegnamenti dello zio e diventa lo Spettro. Il secondo personaggio importante che oggi vogliamo presentarvi è Khotun Khan. Il Khan è il capo dell’esercito di invasione mongolo ed è un nemico spietato e astuto che usa tutto quello che sa sui samurai per distruggerli. È un avversario brutale e inarrestabile, e Jin fin da subito capisce che non va sottovalutato.

Sucker Punch ha inoltre promesso di far maggior luce sugli alleati e nemici del nostro protagonista, quindi nuovi aggiornamenti su Ghost of Tsushima non tarderanno ad arrivare.