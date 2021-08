Ghost Of Tsushima, problemi risolti nelle versioni per PS4 e PS5

Ghost of Tsushima è recentemente approdato anche su PlayStation 5 con la tanto attesa Director’s Cut. L’opera di Sucker Punch ha dimostrato di potersi ritagliare una grande fetta di appassionati, grazie soprattutto a un comparto narrativo ben strutturato e una realizzazione generale pregevole. Senza poi dimenticare che lo stesso giorno di rilascio dell’edizione per la nuova console, è stato pubblicato anche il DLC l’Isola di Iki, che aggiunge dettagli alla storia di Jin Sakai.

Oggi Sucker Punch ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Ghost of Tsushima, sia per PlayStation 5 che per PlayStation 4, che porta il gioco rispettivamente alle versioni 2.005 e 2.05. Tra le novità introdotte, abbiamo il solito “generici risoluzioni di bug e miglioramenti”, oltre che una più utile soluzione di crash che alcuni utenti stavano riscontrando nelle ultime ore. Oltre a questo, Sucker Punch fa sapere che sta attualmente lavorando per comprendere meglio le cause di questi crash al fine di rilasciare anche ulteriori patch per Ghost of Tsushima.

Peraltro, fortunatamente non dovremo neanche preoccuparci troppo dello spazio richiesto per il download, al contrario della patch 1.3 di Cyberpunk 2077, dato che richiederà soltanto 205 MB su PlayStation 5 e 100 MB su PlayStation 4. Sebbene sia difficile notare le effettive migliorie, a meno che anche voi abbiate riscontrato alcuni crash durante le partite, è comunque bene tenere il gioco sempre aggiornato, al fine di limitare quanto possibile bug e glitch vari.

Patch 2.05 is now live for #GhostOfTsushima Director's Cut. This addresses a crash that a few users were experiencing. We are currently investigating additional issues and will continue to make fixes/improvements in the coming week. — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) August 21, 2021

Ghost of Tsushima Director’s Cut è stato rilasciato alcuni giorni fa, il 20 agosto 2021, sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. La versione migliorata contiene, oltre a tutti i DLC rilasciati finora e il passaggio gratuito alla versione next-gen se siete su PS4, anche l’ultima grande espansione. Se siete interessati a scoprire di più, vi lasciamo alla nostra recensione della nuova edizione. Fateci sapere commentando in calce se state giocando a Ghost of Tsushima e se anche voi avete riscontrato problemi di crash.