Ghost of Tsushima su PS5 a 60 fps, lo conferma Sucker Punch

Stando a quanto ha dichiarato Sony: “Più del 99% dei titoli per PS4 sarà giocabile su PS5 dal primo giorno”. Com’è ormai noto, PS5 offrirà all’utenza la funzione di retrocompatibilità per i giochi PS4 e a tal proposito Sony sta provvedendo a rispondere ad alcune domande e perplessità emerse dalla community PlayStation, svelando maggiori dettagli sull’argomento. Ed è proprio qui che interviene Sucker Punch, che sul suo profilo Twitter ufficiale, conferma che il suo Ghost of Tsushima sarà giocabile su PS5 dal Day One grazie alla funzione di retrocompatibilità, potendo così trasferire i dati di salvataggio da PS4 alla console di prossima generazione di Sony, riprendendo da dove si era rimasti.

Altresì, considerando le dichiarazioni di Sony in merito alle migliorie nell’esperienza di gioco e nel potenziamento dei giochi PS4 compatibili su PS5, grazie alla velocità di caricamento nettamente superiore, con frequenze dei fotogrammi migliori e più stabili, gli sviluppatori confermano tale ottimizzazione anche per la loro ultima esclusiva PlayStation 4 provata sulla successiva console del colosso nipponico.

PS5 owners playing with Game Boost will see an extra option to allow frame rates up to 60FPS, and while loading speeds on the PS4 are already great, just wait until you see them on the PS5!

— Ghost of Tsushima 🎮 OUT NOW (@SuckerPunchProd) October 9, 2020